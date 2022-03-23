Rektör Kuş'tan Meclis Başkanı Şentop'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Kuş'tan Meclis Başkanı Şentop'a teşekkür ziyareti

23.03.2022 12:10
Rektör Kuş'tan Meclis Başkanı Şentop'a teşekkür ziyareti

Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'tan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'tan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BAÜN Kongre ve Kültür Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesinin açılış programına katılan, aynı zamanda BAÜN Hukuk Fakültesi açılış dersini de veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, 2021 yılı Kasım ayında gerçekleşen açılış programına katılımları için teşekkür ederek, çalışmalarında da başarılar diledi. Gerçekleşen ziyarette, Balıkesir Üniversitesindeki güncel gelişmeler ve çalışmalarla ilgili olarak bilgi paylaşımında da bulunuldu. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
TBMM Sağlık Komisyonunda, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin kanun teklifi görüşüldü TBMM Sağlık Komisyonunda, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin kanun teklifi görüşüldü Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda benimsendi Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda benimsendi

Milletvekili, Adil Çelik, Balıkesir, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Kuş'tan Meclis Başkanı Şentop'a teşekkür ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:36 Ukrayna'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Avını bekleyen traktör
11:27 Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 12:16:54. #1.13#
SON DAKİKA: Rektör Kuş'tan Meclis Başkanı Şentop'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement