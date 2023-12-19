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Rektör Levent, KUDAKAF 23 açılışına katıldı - Son Dakika
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Rektör Levent, KUDAKAF 23 açılışına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla aralarında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin de bulunduğu 8 üniversitenin paydaşlığında, kamu ve özel sektör ile meslek odalarının işbirliğinde Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 23) açıldı.

Rektör Levent, KUDAKAF 23 açılışına katıldı
19.12.2023 - 12:56,
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla aralarında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin de bulunduğu 8 üniversitenin paydaşlığında, kamu ve özel sektör ile meslek odalarının işbirliğinde Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 23) açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış programına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Uğurtürk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Oğuzhan Çelik ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Şeyma Payat ile birlikte paydaş üniversitelerin rektörleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi EBYÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde açılan standında fuara katılan öğrencilere üniversitenin, bölümleri ve eğitimi hakkında bilgi verildi.

Üniversiteli gençlerin istihdam olanaklarına erişebilirliklerinin desteklenmesi, istihdamda fırsat eşitliği sağlanması ve tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen kariyer fuarında binlerce öğrenci işverenlerle buluştu. Gençler, etkinliklere katılım sağlayarak kurum ve kuruluşların insan kaynakları yöneticileri ile birebir temas kurdu iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına da katılarak kendilerini iş hayatına hazırlayacak deneyimler kazandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 23) fuar açılışına katılan Rektör Prof. Dr. Akın Levent stantları ziyaret etti, hem üniversite temsilcilerinden hem de işverenlerden bilgi aldı. Rektör Levent, gençleri kamu kurum ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getiren fuarın önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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