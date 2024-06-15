Rektör Özölçer'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
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Yerel

Rektör Özölçer'den Kurban Bayramı mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

15.06.2024 14:10
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birliğin, beraberliğin ve kavuşmanın en müstesna zamanlarından birini oluşturan bayramlar; dayanışmanın, yardımlaşmanın ve hürmetin de en güzel göstergesidir. Millet olarak büyük bir mutlulukla eriştiğimiz bayramın sevincini yaşarken aynı zamanda aylardır Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan katliamın da hüznü içerisindeyiz. Nurun, bereketin ve rahmetin yağmur gibi indiği bayramın, Rabbimize edeceğimiz dualar vesilesiyle başta Filistin topraklarında yaşanan acılar olmak üzere dünyanın her bir köşesinde devam eden savaş ve çatışmaların tez vakitte sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin olmak üzere güzide şehrimizin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve tüm aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyor; bayramın kadim ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Özölçer'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

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