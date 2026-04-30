Rektör Özölçer, Teoman Duralı\'nın Çocukluk Evinde İncelemelerde Bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türk düşünce dünyasının isimlerinden Prof. Dr. Teoman Duralı'nın çocukluk yıllarını geçirdiği evi ziyaret etti. Ziyaret, Cumhurbaşkanlığı kararıyla üniversiteye tahsis edilen ve "Teoman Duralı Felsefe-Bilim Evi ve Müze Projesi" kapsamında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Kuzyaka Mahallesi'nde bulunan ve Duralı'nın hatırasını barındıran evde incelemelerde bulunan Rektör Özölçer, projenin uygulanma sürecine ilişkin yerinde değerlendirmelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Özölçer'e, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş da eşlik etti. Ziyarette, söz konusu yapının yalnızca fiziksel bir dönüşüm değil; aynı zamanda ilim, düşünce ve kültür hayatına yön verecek bir merkez haline getirilmesi hedefi bir kez daha vurgulandı.

Teoman Duralı'nın doğup büyüdüğü evin, onun düşünce dünyasını yansıtan yaşayan bir merkeze dönüştürülmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, Zonguldak'ın kültürel ve entelektüel kimliğine önemli katkılar sunması bekleniyor. Proje kapsamında evin; hafıza mekanı, dijital arşiv alanları ve bilimsel etkinliklerin gerçekleştirileceği çok yönlü bir yapıya kavuşturulması planlanıyor.

Teoman Duralı Felsefe-Bilim Evi ve Müze Projesi'nin hayata geçirilmesiyle birlikte Çatalağzı, Kilimli ve tüm Zonguldak için önemli bir gelişim sürecinin başlayacağı ve projenin bölgenin kültürel ve entelektüel hayatına güçlü katkılar sunacağı vurguladı.

Rektör Özölçer: "Bu kıymetli mirası aslına uygun şekilde yaşatacağız"

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Prof. Dr. Teoman Duralı'nın yalnızca akademik bir şahsiyet değil, aynı zamanda bir düşünce ekolü olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle üniversitemize tahsis edilen bu kıymetli mekanda incelemelerde bulunmak üzere bugün buradayız. Merhum hocamız Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'nın çocukluk yıllarını geçirdiği bu ev, yalnızca bir hatıranın değil; aynı zamanda derin bir düşünce mirasının taşıyıcısıdır. Üniversite olarak hedefimiz, bu kıymetli emaneti aslına uygun şekilde koruyarak, hocamızın fikir dünyasını gelecek nesillere aktaracak yaşayan bir ilim ve düşünce merkezine dönüştürmektir."

Özölçer, yürütülen çalışmaların sadece bir restorasyon süreci olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin düşünce hayatına kalıcı katkılar sunacak bir vizyonun parçası olduğunu ifade etti.

Zonguldak'ın Kültürel Hafızasına Değer Katacak

Gerçekleştirilen ziyaretin, projenin sahadaki ilerleyişine ivme kazandırması beklenirken; Teoman Duralı Felsefe-Bilim Evi ve Müze Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Zonguldak'ın, bilim ve felsefe alanında da ön plana çıkan bir şehir kimliği kazanması hedefleniyor. Bu yönüyle proje, yalnızca bir vefa örneği değil; aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir kültürel köprü olma niteliği taşıyor. - ZONGULDAK