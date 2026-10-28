Rektör Prof. Dr. Altun’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rektör Prof. Dr. Altun’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rektör Prof. Dr. Altun’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıldönümünü kutlayan Rektör Prof. Dr. Altun, mesajında şu görüşlere yer verdi;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan eşsiz zafer sonucu kurulan Cumhuriyetimizin, 103'üncü yılını kutlamanın coşkusunu hep birlikte yaşamaktayız.

29 Ekim 1923'te Aziz Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birisi olmuştur.

Tüm zorluklara rağmen tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen Türk Milleti, 29 Ekim günü tüm dünyaya egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu göstermiştir.

103 yıl önce yakılan istiklal meşalesinin ışığında bizlere düşen en büyük görev ise Cumhuriyetimizin temel değerleri doğrultusunda ülkesini seven, milletine her daim hizmet edecek olan genç nesillerimizin geleceğin izinde her zaman yanında olmaktır.

Sevgili gençler; 29 Ekim 1923'te TBMM'de alkışlar ile ilan edilen Cumhuriyetimize sahip çıkacak olan sizler, ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonlarının doğrultusunda kalkınma ve teknoloji başta olmak üzere her alanda ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesi ulaştıracaksınız.

Bilimin ışığında, tarihini bilen hedefi her daim gelecek olan gençlerimiz, ülkemizin geleceğine sizler yön vereceksiniz. Sizlerin, değer oluşturan bilgi üreterek, ortak sorumluluk ile tarihten güç alarak ülkemizi büyük ülke Türkiye olma yolunda daima ileriye götüreceğinize inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşünceler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; tüm silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıErciyesRektörYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi Sonrası daha da korkunç Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
10:56
Mbappe iki kelime söyledi 1,5 milyar insan Arda Güler’i izleyemeyecek
Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:07:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Rektör Prof. Dr. Altun’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei