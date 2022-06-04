Rektör Şahin, Azerbaycan'da Türk şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Rektör Şahin, Azerbaycan'da Türk şehitliğini ziyaret etti

04.06.2022 13:00
Rektör Şahin, Azerbaycan'da Türk şehitliğini ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen kongrenin ikinci gününde şehitliği ziyaret etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen kongrenin ikinci gününde şehitliği ziyaret etti.

20 farklı ülkeden 100'ün üzerinde üniversitesinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne üniversite rektörlerinin yanı sıra başta Türkiye'den ve Azerbaycan'dan olmak üzere dünyanın birçok yerinden akademisyenler katıldı. Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen programda Türkiye-Azerbaycan üniversiteleri arasındaki akademik işbirlikleri ve gelişmeler görüşüldü. Azerbaycan-Türkiye heyetler arası görüşmeler sonrasında Rektör Şahin ve beraberindeki heyet Türk şehitliğine karanfil bırakarak dua etti. Ayrıca Rektör Şahin'in yanı sıra kongre dolayısı ile Azerbaycan'da bulunan Türkiye Üniversitelerinin Rektörleri Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını da ziyaret ederek çiçek bıraktı. - TOKAT

Rektör Şahin, Azerbaycan'da Türk şehitliğini ziyaret etti
Rektör Şahin, Azerbaycan'da Türk şehitliğini ziyaret etti
Rektör Şahin, Azerbaycan'da Türk şehitliğini ziyaret etti
Rektör Şahin, Azerbaycan'da Türk şehitliğini ziyaret etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Türkiye, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Şahin, Azerbaycan'da Türk şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika

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