Rektör Türkmen\'in Annesi Hayatını Kaybetti

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in annesi Minever Türkmen, hayatını kaybetti.
Bir süredir Ankara'da tedavi gören Minever Türkmen, Pazar sabahı hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Türkmen'in cenazesi bugün Ankara'da toprağa verilecek. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Türkmen, Karşıyaka Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. - BAYBURT
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