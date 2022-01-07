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Rektör Yıldız; "Öğrenciler 2 yıllık bölümleri tercih ediyor" - Son Dakika

Rektör Yıldız; "Öğrenciler 2 yıllık bölümleri tercih ediyor"

07.01.2022 14:11

Rektör Yıldız; "Öğrenciler 2 yıllık bölümleri tercih ediyor" SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, basınla bir araya geldiği programda öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarını değil 2 yıllık bölümleri tercih ettiğini söyledi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü...

Rektör Yıldız; "Öğrenciler 2 yıllık bölümleri tercih ediyor"

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, basınla bir araya geldiği programda öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarını değil 2 yıllık bölümleri tercih ettiğini söyledi

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'da katılım gösterdi. Burada açıklamalarda bulunan Rektör Yıldız," Hukuk fakültesi ile ilgili inşallah gelecek yıl öğrenci almaya başlıyoruz. Son çıkan ilanımızda hukuk fakültesinde 2 profesör 2 doçent ve 3 yardımcı doçent oluyor ve araştırma görevlilerimizden lisans ve doktorayı devam ettirenler var. 2021 yılı içerisinde doktorasını bitirip gelecek olan arkadaşlarımıza da kadro vereceğiz. Böylece güçlü bir şekilde şekilde eğitime başlayacağız" dedi.

" Hukuk fakültesi ve konservatuvar bölümleri açılacak"

Rektör Yıldız, " Bazı bölümlerimize öğrenci gelmiyor. Bu Türkiye'nin genelinde Anadolu'da birçok üniversitede olduğu gibi bizde de öğrenci sayısında azalmalar yaşanıyor. Örneğin Mühendislik fakülteleri. En çok öğrenci gelen yerler sağlıkla ilgili bölümlerimiz. Eğitim fakültemiz doluyor, İlahiyat fakültemiz doluyor. Daha önce öğrenci alamadığımız yerlerde biri konservatuarımızdı. Konservatuarımıza da şu anda gerekli öğretim üyelerimiz sağladık. İnşallah gelecek yıl konservatuvarımıza da öğrenci almış olacağız. Bu sene Zara'da meslek yüksekokulumuza hiç öğrenci gelmedi. Orasıyla ilgili şu anda bir çalıma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler 2 yıllık bölümleri tercih ediyor

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Öğrencilerin tercihlerine baktığımızda 8 bin 600 civarında öğrenci gelmişti. Bunlardan 4 bin 600- 4 bin 800 civarında öğrencilerin ilk tercihleri olmuş. Öğrenci sayılarına baktığımızda elbette Sivaslı öğrenciler tercih ediyor. Tokat, Kayseri, Yozgat, Samsun, Maraş gibi komşu illerimizden daha çok tercihlerin olduğunu görüyoruz. 80 ayrı ülkeden yabancı öğrencimiz var. Öğrenci şöyle bakıyor. Diyor ki' ben bu fakülteyi bitirdiğimde okulu okuduktan sonra görev alabilecek miyim' en büyük şey bu. Onun için ikinci ve üçüncü yerleştirmelerde 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık önlisans programlarımız doldu. 2 yıl okur işe başlarım diyor. Öğrencide velide bu şekilde bakıyor" ifadelerini kullandı.

Rektör Yıldız; Öğrenciler 2 yıllık bölümleri tercih ediyor
Rektör Yıldız; Öğrenciler 2 yıllık bölümleri tercih ediyor
Rektör Yıldız; Öğrenciler 2 yıllık bölümleri tercih ediyor

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Alim Yıldız, Cumhuriyet, Lisans, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Yıldız; 'Öğrenciler 2 yıllık bölümleri tercih ediyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Yıldız; "Öğrenciler 2 yıllık bölümleri tercih ediyor" - Son Dakika
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