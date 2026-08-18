Rektörden Kaymakama Ziyaret - Son Dakika
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Rektörden Kaymakama Ziyaret

Rektörden Kaymakama Ziyaret
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Ardahan Üniversitesi Rektörü Emiroğlu, Kaymakam Sakızcı'yı ziyaret ederek iş birliği konularını görüştü.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Kaymakam Yunus Emre Sakızcı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette; ilçemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, yüksek öğretim alanındaki çalışmalar ve üniversite ile ilçe arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulunularak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Yunus Emre Sakızcı, nazik ziyaretleri dolayısıyla Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektörden Kaymakama Ziyaret - Son Dakika

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