Reyhanlı\'da Fenerbahçe Evi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan fanatik Cünedioğlu ailesi, evlerini sarı laciverte boyatarak Fenerbahçe amblemiyle süsledi. Mahallede 'Fenerbahçeli ev' olarak bilinen bina, taraftarların fotoğraf çektirdiği ve adres tariflerinde kullanılan simge noktalardan biri haline geldi.

Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle' de yaşayan 28 yaşındaki Rıdvan Cünedioğlu ve ailesi, babalarından etkilenerek ailecek Fenerbahçe sevdalısı oldular. Yaşadıkları 3 katlı evin rengini geçmişte sarı yapan aile, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından evi yeniden boyatarak sarı ve lacivert renklerini tercih etti. Evin dış cephesine Fenerbahçe amblemi yerleştirilmesiyle ev bölgede 'Fenerbahçe evi' olarak bilinmeye başladı. Rakip takımların taraftarlarının dahi gelip fotoğraf çekindikleri ev, vatandaşlara yer ve yön tarifi açısından da kolaylık sağladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı Reyhanlı'ya davet eden Cünedioğlu, 2026 -2027 sezonu için şampiyonluğa inançlı olduğunu söyledi. Fanatik Galatasaray taraftarı Umut Anlar, evlerini sarı laciverte boyatan Fenerbahçeli aile saygı gösterdiğini ifade ederek "Mesela biz döner siparişi verdiğimizde Fenerbahçeli evin yanında diyoruz" ifadelerini kullandı.

" Babam, ailecek bizi Fenerbahçeli yaptı ve sevdam babamdan geliyor"

Babasından etkilenerek ailecek Fenerbahçeli olduklarını ve 3 katlı evin dış cephesini satı lacivert renklerine boyatarak amblem koyduklarını ifade eden Rıdvan Cünedioğlu, Aziz Yıldırım'ı Reyhanlı'ya davet ederek "Bizim ev 10 yıla yakındır sarı lacivert şeklinde boyalıydı ve yakın zamanda boyasını yeniledik. Biz doğuştan Fenerbahçeliyiz. Başkan Aziz Yıldırım geldiğinden itibaren daha da çok Fenerbahçeli olduk. Babam, ailecek bizi Fenerbahçeli yaptı ve sevdam babamdan geliyor. Babam fanatik Fenerbahçeli olunca bizde Fenerbahçeli olduk ve takip etmeye devam edince doğuştan Fenerbahçeli gibi hissediyorum. Evimizin önceden rengi sarıydı, son 10 yıl içinde sarı lacivert yaptık. Son iki ay içerisinde boyasını yeniledik ve Fenerbahçe amblemini de koyduk. Babamın ve ailemin isteğiyle birden karar verip yaptık. İnsanlar evi gördüklerinde fotoğraf çekiliyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları arada gelip 6 - 0 işareti yaparak fotoğraf çekiyorlar. Rakip taraftarlardan herhangileri tarafından eve zararı yok. Böyle de bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yer yön tarifinde de kolaylık oluyor. Buradaki komşular sipariş verirken Fenerbahçeli ev olarak tarif ediyorlar. Fanatik Aziz Yıldırım olarak Ali Koç geldiğinden onu hiç istemiyorduk. Aziz Yıldırım geldiğinde şampiyonluk da gelecek. Başkandan isteğim, Reyhanlı'ya gelmesini istiyorum. Fotoğraf çekilmeye her kulübün taraftarı geliyorlar" dedi.

"Onlara saygı duyuyoruz ama yine de şampiyon Galatasaray olacak"

Fenerbahçe'nin renklerine boyanmış evin yer ve yön tarifinde kolaylık sağladığını söyleyen Galatasaray taraftarı Umut Anlar, "Güzel boyadıkları için meslektaşlarımın ellerine sağlık. Ben koyu bir Galatasaraylı taraftarıyım. Ben bu evi gördüğümde mutlu oldum. Her takımın taraftarı kendi renklerine evlerini boyayabilirler. Onlara saygı duyuyoruz ama yine de şampiyon Galatasaray olacak. Mesela biz döner siparişi verdiğimizde Fenerbahçeli evin yanında diyoruz. Fenerbahçe şampiyon olmayacak, tekrardan Galatasaray şampiyon olacak" ifadelerini kullandı. - HATAY