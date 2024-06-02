Reyhanlı'da muhtarlık seçimi yenilendi - Son Dakika
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Yerel

Reyhanlı'da muhtarlık seçimi yenilendi

Reyhanlı\'da muhtarlık seçimi yenilendi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimi, itirazlar sonucunda yeniden yapıldı. Vatandaşlar, yaklaşık 2 ay aradan sonra sandık başına giderek oy kullandılar. Muhtarlık seçiminin yenilenmesiyle ilgili şikayetler olduğunu belirten vatandaşlar, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullanmaya geldiklerini ifade ettiler.

02.06.2024 13:02
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, yenilenen muhtarlık seçimi için sandık başına gittiler.

31 Mart Yerel Seçimlerinde çıkan sonuca yapılan itirazlar sonrası il seçim kurulu tarafından Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verilmişti. Vatandaşlar, yaklaşık 2 ay aranın ardından yeniden sandık başına gittiler.

Muhtar hakkında şikayet olduğunu belirten Ahmet Yağcı, "Bugün burada muhtarlık seçimi yenileniyor. Yeni kazanan muhtarımız hakkında şikayet olmuş ve seçimin iptalini istemişler. Seçim şu an yeniden yenileniyor. Tekrar bir seçime girildi. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Bizde vatandaşlık görevimiz olarak oyumuzu kullanmaya geldik" dedi.

Muhtarlık seçiminin yenilendiğini dile getiren Murat Gezer, "Bugün muhtarlık seçimi yenileniyor. Muhtarımız hakkında şikayet olmuş. Bende oyumu kullanmaya geldim. Hakkımızda hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık görevini yapmak için geldiğini söyleyen Ahmet Kalkan, "Muhtarımızı şikayet etmişler. Ondan dolayı yeniden muhtarlık seçimi oluyor. Bizler oyumuzu kullanmaya geldik. Vatandaşlık görevimizi yapmak için buradayız" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Reyhanlı'da muhtarlık seçimi yenilendi - Son Dakika

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