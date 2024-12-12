Reyhanlı Saldırısı Anıları Acıttı - Son Dakika
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Reyhanlı Saldırısı Anıları Acıttı

Reyhanlı Saldırısı Anıları Acıttı

Evladını kaybeden Döne Diken, Esad'ın eline geçenlerin acı olduğunu vurguladı.

12.12.2024 15:19
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 yıl önce meydana gelen ve Suriye istihbaratı El Muhaberat'la da bağlantılı olduğu iddia edilen bombalı saldırıda evladını kaybeden Döne Diken, "Bu kadar insan öldü, Esad'ın eline ne geçti" dedi.

2011'de başlayan iç karışıklık sonrası Beşar Esad, Suriye'de ve ülkemizde çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştu. Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda da 53 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın da rolü olduğu iddia edilmişti. Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ali Diken'in annesi Döne Diken'in de yüreğine su serpildi.

"Biz evlat acısı gördüysek, inşallah Esad da görür"

Evladının acısını her gün yaşadığını dile getiren Döne Diken, "Benim oğlum çarşıda gerçekleştirilen bombalı saldırıda vefat etti. Bu bombalı saldırıyı Esad yaptırdı. Biz evlat acısı gördüysek, inşallah kendisi de görür. Bu kadar insan öldü, Esad'ın eline ne geçti. Bıraktı, kaçtı ama evlatlarımızın acısı içimizde kaldı. Kendi de bizim yaşadığımızı yaşasın. İçim yanıyor, oğlumun fotoğrafını görünce öldüğüne inanamıyorum. Her gün acı çekiyorum, şu an ölmüş gibi hissediyorum. Ben oğlumu unutamıyorum" dedi.

"Evlatlarımız ölünce Esad'ın eline ne geçti"

Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle herkesin mutlu olduğunu dile getiren Diken, "Kan son buldu, herkes çok mutlu. Esad, kendi ettiğini buldu. Evlatlarımız ölünce Esad'ın eline ne geçti. Esad, acıyı bıraktı gitti ve inşallah evladında görür. Herkes ülkesine koşuyor. Esad ölünce bayram ettim, keşke çoktan kaçıp gitseydi. Esad'ın kaçmasına çok sevindim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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