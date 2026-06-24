Reyhanlı'da kaçak diş laboratuvarına operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reyhanlı'da kaçak diş laboratuvarına operasyon

Reyhanlı\'da kaçak diş laboratuvarına operasyon
24.06.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda çok sayıda cihaz ve dental malzeme ele geçirilirken, İ.E. ile A.E. gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı diş protezi ve implant üretimi yapılan adrese operasyon düzenlendi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde, "1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet" suçu kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, yasa dışı olarak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı belirlenen adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda cihaz ve dental malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili İ.E. ile A.E. gözaltına alındı.

YASA DIŞI DİŞ PROTEZİ VE İMPLANT ÜRETİMİ TESPİT EDİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yasa dışı diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Çalışma, "1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet" suçu kapsamında gerçekleştirildi. Belirlenen adreste yapılan aramada, diş protezi ve implant üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cihaz ve malzeme bulundu. Ekipler, yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi üzerine adreste detaylı inceleme yaptı.

ÇOK SAYIDA CİHAZ VE DENTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet 3D yazıcı ve reçinesi, 1 adet kül ocağı, 1 adet vibrasyon cihazı, 1 adet alçı kesme motoru, 1 adet çift el kumlama makinesi, 1 adet artikülatör, 2 adet mufla, 45 adet diş ölçü kaşığı, 90 adet protez düzeltme frezi ve 3 kilogram dental alçı ele geçirildi. Piyasa değeri yüksek olduğu değerlendirilen cihaz ve malzemelere el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin yasa dışı diş protezi, implant ve porselen diş üretiminde kullanıldığı değerlendirildi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında İ.E. ile A.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ele geçirilen cihaz ve malzemeler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Reyhanlı'da kaçak diş laboratuvarına operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KVKK’dan belediyelere canlı yayın yasağı Uymayanlara ceza verilecek KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek
Dev operasyondan detaylar İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
Esra Erol’un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
İbrahim Tatlıses’in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı

08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:37
A Milli Takım’a ABD öncesi şok protesto: Montella go home
A Milli Takım'a ABD öncesi şok protesto: Montella go home
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
08:09
Galatasaray’ın yıldızı Dünya Kupası’nda son 32 biletini aldı
Galatasaray'ın yıldızı Dünya Kupası'nda son 32 biletini aldı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 09:14:17. #7.13#
SON DAKİKA: Reyhanlı'da kaçak diş laboratuvarına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.