Rıfat Ilgaz ve Edebiyatın İki Yüzü - Son Dakika
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Rıfat Ilgaz ve Edebiyatın İki Yüzü

Rıfat Ilgaz ve Edebiyatın İki Yüzü

Defne Ilgaz, Düzce'deki söyleşide kitap ve film arasındaki farkları paylaştı.

30.04.2025 11:58
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DÜZCE(İHA) – Türk edebiyatının usta kalemlerinden Rıfat Ilgaz'ın kızı Defne Ilgaz kitapla film arasındaki farklara değindi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Hababam'ın Ötesinde Rıfat Ilgaz'ın Eğitim Felsefesi" başlıklı söyleşi Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Atmaca'nın yönetiminde gerçekleşen söyleşiye Türk edebiyatının usta kalemlerinden Rıfat Ilgaz'ın kızı Defne Ilgaz davetli konuşmacı olarak katılım sağladı.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Atmaca, Rıfat Ilgaz'ın bir dönem Düzce'de görev yapmış bir eğitimci olduğunu hatırlatarak, yazarın edebi kişiliğine ve toplumcu gerçekçi çizgisine vurgu yaptı. Rıfat Ilgaz'ın Sınıf, Çocuklarım ve Aydınlısın adlı şiirlerine değinen Atmaca, Ilgaz'ın toplumun sesi olma çabasını ve öğretmen kimliğini bu eserler üzerinden katılımcılara aktardı. Açılış konuşmasının ardından Atmaca, Ilgaz'ın duygusal ve çarpıcı eserlerinden biri olan Çocuklarım adlı şiirini seslendirdi.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun ilgiyle takip ettiği etkinliğin konuşmacısı Defne Ilgaz, sanatla iç içe geçen yaşam öyküsünü paylaştı. Marmara Üniversitesi'nde aldığı sanat eğitimiyle başlayan yolculuğunu ve sonrasında TRT'de televizyonculuk alanında edindiği tecrübeleri anlatan Ilgaz, bu süreçte yaşadığı zorluklar nedeniyle öğretmenliğe yöneldiğini ifade etti. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Defne Ilgaz, kitapla film arasındaki farklara değindiği konuşmasında, kitapta yer almayan Damat Ferit karakteri, Rıfat Ilgaz'ın eserin filme uyarlanış biçimine duyduğu tepki ve açtığı davayı anlattı. Kitapta yer alan Şaban karakteri ile filmlerdeki Şaban figürü arasındaki farklarında konuşulduğu etkinlikte, katılımcılar Rıfat Ilgaz'ın eserlerinden uyarlanan filmler hakkında bilgi aldı.

Program, Rıfat Ilgaz'ın sözlerini yazdığı ve Defne Ilgaz tarafından bestelenen Sularda Güneş Olmak adlı parçayla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Kültür Sanat, Rıfat Ilgaz, Edebiyat, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rıfat Ilgaz ve Edebiyatın İki Yüzü - Son Dakika

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