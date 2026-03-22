Riyad'a Balistik Füze Saldırısı Önlendi

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, bu kez ülkenin başkenti Riyad'ın balistik füze saldırılarına hedef olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, 3 balistik füzeden birinin önlendiği, diğer ikisinin ise boş bir alana düştüğü aktarıldı. Ayrıca ülkenin doğusunda çok sayıda insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve saldırıların önlendiği kaydedildi. - RİYAD