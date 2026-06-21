Sivasspor'un eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay, son yolculuğuna uğurlandı.
Futbolculuk kariyerinde sayısız başarıya imza atan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay'ın 85 yaşındaki annesi Fatma Çalımbay hayatını kaybetti. Fatma Çalımbay'ın cenazesi, dün Etiler Camii'sinde kılınan namazın ardından memleketi Sivas'a götürüldü. Çalımbay'ın cenazesi, Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyündeki evinin önünde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. - SİVAS
Son Dakika › Yerel › Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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