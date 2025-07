Rize Belediyesi Açık Havada Sinema Etkinliği Düzenledi

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi'nin (RİBEGEM) düzenlediği sinema etkinliği ile vatandaşlar açık havada 'Bandırma Füze Kulübü' filini izledi.

Hafta sonu güneşli havayı fırsata dönüştüren Rize Belediyesi, İslampaşa Mahallesi, sahil etkinlik alanında kurmuş olduğu dev ekranda 'Bandırma Füze Kulübü' isimli sinema filmini vatandaşlarla buluşturdu. Gençlerin ve ailelerin oldukça ilgi gösterdiği etkinlikte Rize Belediyesi tarafından yapılan çeşitli ikramlarla birlikte vatandaşlar açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadılar. 1950'li yıllarda kısıtlı imkan ve engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini konu alan filmi izleyen vatandaşlar organizasyonu çok beğendiklerini ifade ederek, bu tür etkinliklerin sürekli olması gerektiğini savundu.

Arkadaşıyla beraber film izlemeye geldiğini dile getiren minik Eymen İpek "Kerem arkadaşımla birlikte geldim, kendimize arkada bir yer bulduk, oradan sinemayı izliyoruz. Burası beklediğimden daha kabalalık ben daha sakin bir ortam bekliyordum. Yine de güzel bir etkinlik oldu. Nerdeyse tüm Rize burada diyeceğim çünkü şu taraf ful dolu. İnsanlar filmle bir araya geldi. Biz de güzel rahatlatıcı bir gecede filmi izlemeye geldik sadece dediğim gibi bu kadar kalabalık beklemiyordum. Yani şu anda iyi dediğim gibi millet bir araya geliyor. Eskiden gördüğüm arkadaşlarla tekrar görüşüyorum ve gece yarısı serin güzel bir ortam oluşmuş oluyor." dedi.

Ailesiyle birlikte etkinlikte bulunan Sezai Çubuk ise bu tür etkinliklerin sürekliliğinin olması gerektiğini dile getirerek "Çok güzel bir etkinlik hem bizler için hem çocuklar için değişik sosyal aktivite hem akşamları da güzel bir ortam oluyor. Yazın olması lazım. Her zaman katılamıyorum iş yoğunluğundan dolayı ama akşamları böyle fırsat buldukça geliyoruz sahile. Ailece geldik onlar da ilerde oturuyor. Her zaman olması lazım aslında teşekkür ederiz her şey için." İfadelerini kullandı.

Filmi ilk defa izleyeceğini dile getiren Müberra Abacı da "Daha önce böyle bir etkinliğe katılmadım. Çok beğendim hava da güzel. Güzel de bir filmde varmış ilk defa izleyeceğim. Arkadaşımla geldim çok teşekkür ediyorum bu organizasyonu yapanlara. Bence sıklaşmalı etkinlikler havalar böyle güzelken çünkü kış ayına doğru gidiyoruz. Üniversiteliler de onlar da bu tarz etkinlikleri daha çok görmeli. Rize'yi de sevdirmeliyiz bu tarz aktivitelerle." şeklinde konuştu. - RİZE