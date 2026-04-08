Rize'de Yol Yapım Çalışmalarında 2 Asırlık Köprü Gün Yüzüne Çıktı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize merkezde belediyenin yol yapım çalışması sırasında 200 yıllık tarihi taş köprü tekrar gün yüzüne çıktı. Rize Belediyesi'nin tarihi köprüyü kapalı müze yapmayı planladığı bildirildi.

Rize Belediyesi, Eminettin Mahallesi'nden Kale Mahallesi'ne ayrılan kavşakta yeni yol çalışmalarını sürdürürken toprak altına gömülmüş ve hiç bozulmadan kalmış tarihi köprüye ulaştı. Yapılan çalışmalarla tarihi taş köprünün 1826 yılında yapılan Çıtanın Köprüsü olduğu tespit edildi.

Yol yapma çalışmaları sırasında 1990'ların başlarında toprak altına gömülen tarihi köprünün ilk günkü orijinalliğinde, üzerinde kitabesi ile bugünlere ulaştığı belirlenince belediye de çalışmanın yapıldığı alanda plan değişikliğine gitti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, köprünün kapalı müze haline dönüştürülerek, gelecek nesillere taşınmasını kararlaştırdı.