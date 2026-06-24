Rize'de Feci Kaza: 3 Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Feci Kaza: 3 Genç Kadın Hayatını Kaybetti

24.06.2026 09:35
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada 3 genç kadın yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada, henüz 21 yaşında olan 3 genç kadın yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Çarpışmanın ardından çıkan yangın ise felaketin boyutunu artırdı.

Artvin'den Rize yönüne ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil Limanköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve otomobil ve minibüsle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından iki araç alev aldı ve kısa sürede yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak kaza sonucu araçlarda bulunan 3 genç kadından 2'si yanarak hayatını kaybetti. Bir kadın ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin G.S, N.B. ve S.S. olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu bir süre trafiğe kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, yol ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çayeli, Yerel, Yaşam, Rize, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de Feci Kaza: 3 Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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