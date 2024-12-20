Rize'de Fırtına Nedeniyle Tahliye Edilenler için Öğretmen Evleri Açık - Son Dakika
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Rize'de Fırtına Nedeniyle Tahliye Edilenler için Öğretmen Evleri Açık

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Rize Valisi Selim Baydaş, fırtına nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşların kira yardımı yapılıncaya kadar öğretmen evlerinde kalabileceklerini duyurdu. Tahliye yapılan 8 katlı Kordon Apartmanı sakinleri için barınma çözümleri aranmaya devam ediyor.

20.12.2024 15:03  Güncelleme: 15:12
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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rize Valisi Selim Baydaş, fırtına nedeniyle evlerini boşalmak zorunda kalan ve kalacak yeri olmayan vatandaşların, kira yardımı yapılıncaya kadar öğretmen evlerinde kalabileceklerini söyledi.

Rize'de 6 gün önce şiddetli olan şiddetli fırtına nedeniyle Merkez Ekrem Orhon Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Kordon Apartmanı sakinleri, evlerinin sallandığı gerekçesiyle  112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki ayrıntıları inceme sonucunda olumsuz bir durum yaşanmaması adına binaya ilişkin tahliye kararı verdi. Apartmanda yaşayan yaklaşık 75 apartman sakini tahliye edildi. Tahliye edilen apartman sakinleri, öğretmen evine yerleştirildiklerini ancak burada iki gün kaldıktan sonra çıkarıldıklarından yakındı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Rize Şubesi ve Rize Gazeteciler Derneği'ni ziyaret eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşların durumlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu bina çok eski bir bina kordon ve oradaki birlik apartman o sıradaki benzeri binalarda ayni problemler var. Son fırtınada avizeler sallanıyor gibi ihbarlar gelmişti, arkadaşlar hem AFAD, hem de Çevre şehircilik ve Belediyeden incelemeler yaptılar. Burada olması gereken şey şudur, mülk sahipleri kat maliklerinin kendi aralarında bir anlaşmayla binayı yıkıp yeniden yenileme sürecine girecekler. Biz tedbir olarak o gece orayı boşalttık herhangi bir yerde kalma olanakları olmayanları kamu misafirlerine aktardık hatta öğretmen evinde de kalanlar oldu. Bu süreç artık şöyle ilerleyecek; Kişiler 'biz artık binayı yenilemek istiyoruz' diyecek, Çevre Şehircilik Bakanlığının, belediyelerin o işle ilgili şartlarına uygun, binayı yenileyecek bir firmayla anlaşacaklar. Kendi aralarında kat malikleri olarak bunu yapacaklar binalarını yıkıp yenileyecekler. Çünkü, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın veya belediyenin yaptığı bir mekansal, kentsel dönüşüm değil. Bu tür vakalarda kişiler 'binalarımızı yenilemek istiyoruz' diyorlarsa biz kira desteğinde bulunuyoruz o kişilere taşındıklarında. Tespit istediklerinde de biz tespitte yardımcı olabiliyoruz kendilerine teknik destekte bulunabiliyoruz."

Vali Selim Baydaş, boşaltılan apartmanla ilgili, "Daha sonra eşyalarını almak isteyenler oldu, eşyalarını alanlar da var, taşınanlar da var" dedi. Baydaş, bir gazetecinin, "Kalmak isteyenler olursa öğretmen evlerinde kalabilirler mi" sorusu üzerine ise, "Kira yardımı yapılıncaya kadar, kalacak yerimiz yok diyen olursa elbette kalabilirler" diye konuştu.

Rize\'de Fırtına Nedeniyle Tahliye Edilenler için Öğretmen Evleri Açık
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize'de Fırtına Nedeniyle Tahliye Edilenler için Öğretmen Evleri Açık - Son Dakika

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