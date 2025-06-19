Rize\'de Gazetecilere Müdahale Tepkilere Yol Açtı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE)- Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "MEBİZ 2025 İz Bırakanlar" ödül töreninde gazetecilerin görüntü almasının engellenmesi tepkilere yol açtı. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Merkezi, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada olayı kınadı.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "MEBİZ 2025 İz Bırakanlar" ödül töreni sırasında gazeteci Gençağa Karafazlı'nın sahnede ödül veren İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'yi görüntülemesine müdür yardımcıları tarafından engel olunması, tepkilere yol açtı.

Törende bir diğer gazeteci, Rizeli Gazeteciler Derneği Başkanı İlyas Gür de benzer şekilde görüntü alırken engellendiğini ifade ederek, durumu Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a iletti. Gür, bu tür davranışların tekrar etmemesi için uyarıda bulunulmasını istedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, olay sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, törenlerde bu tür aksaklıkların yaşanabileceğini belirterek, "Törenin doğası gereği bazı aksaklıklar olabilir. Ancak herhangi bir fiziksel müdahale olmadı. Bu tür durumları törensel düzenin bir parçası olarak değerlendirmek gerekir" dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Merkezi, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada olayı kınadı. Açıklamada, "Derneğimiz Doğu Karadeniz Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, yaptığı haber nedeniyle önce İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Akmeşe tarafından hedef gösterilmiş, ardından görevini yapması engellenmiştir. Halkın haber alma hakkına yapılan bu müdahaleyi kınıyoruz. Şube Başkanımız hukuki yollara başvuracaktır" denildi.

CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların basına ve halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahale olduğunu belirterek, "Basın susturulamaz, gerçekler gizlenemez. Bu girişimleri Rize'den yükselen sesle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir kamu yöneticisinin gazetecilere müdahale ettirmesi kabul edilemez. Bu olay sadece bir öfke değil, organize bir müdahaledir" dedi.

İYİ Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Mayi de gazetecilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu müdahale, halkın haber alma hakkına yöneliktir. Müdür ve yardımcılarının görevden uzaklaştırılması gerekir" dedi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise yazılı açıklamasında, gazetecilere yönelik müdahaleleri basın özgürlüğüne saldırı olarak değerlendirdiklerini ve cuma günü Rize Valiliği önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Gazeteciler Gençağa Karafazlı ve İlyas Gür, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rize Valiliği'ne giderek İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile müdür yardımcıları Vedat Demir ve Hasan Polat hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.