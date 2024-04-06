Rize\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Rize'de tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırıları sessiz yürüyüş ile protesto etti.

Rize'de Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanlarının katıldığı İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırıları protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenlendi. 21 haftadır yağmur, çamur ve kar demeden yürüyen sağlık çalışanları bugünde protestolarına devam etti. Sağlık çalışanları ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla birlikte Soykırım, işgal ve teröre karşı hekimlerden sessiz yürüyüş yazılı pankartıyla İsmail Kahraman Kültür Merkezinden yürüyüşe başladı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam eden yürüyüş, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz katıldı.

Sağlık çalışanlarının yaptığı protestosuna destek vermek için yürüyüşe katıldıklarını belirten Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Yaklaşık 6 aydır her Cumartesi, yağmur çamur demeden genç kardeşlerimiz sessiz yürüyüş yapıyorlar. Filistinli kardeşlerimize destek yürüyüşü yapıyorlar. Biz bu şehirde binlerce kişinin katıldığı organizasyonda yaptık. Bu kardeşlerimiz hiç aksatmaksızın sayıya bakmadan 6 aydır her Cumartesi bu yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. Bizde bu hafta sessiz yürüyüşe, sessiz bir destek olmak için katıldık. Bayram öncesi birçok arkadaşları izne gitti. Sayı biraz daha azalmış durumda. Belediye Başkanımız ve rektörümüzle hem İsrail'in uyguladığı vahşete tepkimize ifade etmek istedik. Burada haftalardır sessiz yürüyüşü yapan kardeşlerimize dikkatleri çekmek istedik" diye konuştu.

"Filistin'de olan olayları protesto etmek için sağlık çalışanlarımız yürüyor"

Sessiz yürüyüşlerde sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yaklaşık 6 aydır her hafta düzenli bir şekilde, yağmur, çamur demeden Filistin'de olan olayları protesto etmek için sağlık çalışanlarımız yürüyor. Bizde onların sessiz yürüyüşüne bizde sessizce katılmak adına geldik. Filistin'de uzun yıllardır, son 5-6 aydır da soykırıma dönüşen katliamı protesto etmek amacıyla gençlerimiz kendi farkındalıklarını ortaya koyuyorlar. Bizde onlara destek vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Yusuf Yılmaz ise "Geleceğin doktorları, öğrenci arkadaşlarımızın söylediği gibi insanlık dışı her türlü uygulama ne yazık ki Filistin halkına yapılıyor. Bir hastaneye sığınmış veya camiye sığınmış vatandaşların, ihtiyaç sahiplerinin, çocukların, yetimlerin üzerine bombalar atıldığı, bırakın insanları gördükleri her canlıyı öldürme katletme peşindeler. Öylesine gözleri kararmış ki sadece müslümanlara değil yardım faaliyetlerine katılan kuruluşların yardımlarını engellemek için canice onların araçlarına bombardıman yapıyorlar" dedi. - RİZE