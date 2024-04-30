Rize'de Kalp Nakli Sonrası Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Rize'de Kalp Nakli Sonrası Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rize\'de Kalp Nakli Sonrası Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rize'de yaşayan Zeynep-Hakan Tüfekçi çiftinin Ankara'da kalp nakli sonrası hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızları Esila Tüfekçi, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Esila'nın cenaze namazı Rize'de kılındıktan sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

30.04.2024 14:02
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Rize'de yaşayan Zeynep-Hakan Tüfekçi çiftinin Ankara'da kalp nakli sonrası hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızları Esila Tüfekçi, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

5,5 yıldır kalp nakli bekleyen ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde ECMO cihazına bağlanan 16 yaşındaki Rizeli Esila Tüfekçi'nin annesi Zeynep Tüfekçi, Esila'ya kalp bulunduğunu duyurmuştu. Ameliyat öncesinde durumu ağırlaşan Esila'ya yaklaşık 9,5 saat süren ameliyatın ardından kalp nakli yapıldı. Nakil ardından yoğun bakım ünitesine alınan Esila yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Esila'nın cenaze namazı bugün öğle namazının ardından memleketi Rize'de Sahil Camii'nde kılındı. Namazdan önce küçük Esila'nın ailesine taziyede bulunuldu. Cenaze namazına Çaykur Rizespor yöneticileri, futbolcuları, taraftarlar ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Esila Tüfekçi'nin cenazesi Derepazarı ilçesine bağlı Eriklimanı Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de Kalp Nakli Sonrası Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Kalp Nakli Sonrası Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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