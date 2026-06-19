Kanser Hastaları ve yakınları moral depoladı - Son Dakika
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Kanser Hastaları ve yakınları moral depoladı

Kanser Hastaları ve yakınları moral depoladı
19.06.2026 14:06  Güncelleme: 14:07
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Rize'de 'Kanserle Mücadelede Farkındalık ve Umuda Yolculuk' projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerle kanser hastaları ve yakınları doğayla iç içe moral depoladı, psikoterapik oyunlar ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Rize'de 'Kanserle Mücadelede Farkındalık ve Umuda Yolculuk' projesi kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kanser hastaları ve yakınları moral depoladı.

Ardeşen Kent Konseyi Derneği tarafından yürütülen, "Kanserle Mücadelede Farkındalık ve Umuda Yolculuk" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Program kapsamında kanser hastaları, tedavi süreci devam eden bireyler ve yakınları iki gün boyunca doğayla iç içe düzenlenen etkinliklerde bir araya gelerek moral depoladı. Kanser hastaları ve yakınlarının rehabilitasyon süreçlerine katkı sunmayı amaçlayan proje kapsamında ayrıca kan ve kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturulması, gönüllü bağışçı sayısının artırılması, kök hücre tedavisi, kanser sonrası yaşam, beslenme ve psikolojik destek konularında bilinçlendirme çalışmaları hedeflendi.

Ardeşen Belediyesi önünden hareket eden katılımcılar, Çamlıhemşin'de bulunan Çinçiva Kahve Piknik Alanı'nda bir araya geldi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte misafirler temiz havanın ve eşsiz doğa manzarasının tadını çıkarırken, psikologlar eşliğinde düzenlenen psikoterapik oyunlar ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Projenin asıl amacının moral vermek ve moral bulmak olduğunu kaydeden Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay "Umuda Yoluculuk Projemizin bugün ikinci kısmındayız. Kanserle mücadelede bir farkındalık çalışması olsa da en büyük etkinliğimiz moral vermek ve bulmaktır. Hastalıklarda moral çok önemlidir. Bunu düzenleyen kent konseyi derneğimize, içişleri bakanlığına ve tabi ki burada gönüllü olarak bulunan dostlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Hastalarımıza en kısa zaman da şifalar diliyoruz. Onlara moral vermek ve olmak için her zaman yanlarındayız" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Sağlık, Yaşam, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kanser Hastaları ve yakınları moral depoladı - Son Dakika

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