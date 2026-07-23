Fındıklı'da "Meci" Ruhu: Sokaklar Dayanışmayla Yenilendi - Son Dakika
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Fındıklı'da "Meci" Ruhu: Sokaklar Dayanışmayla Yenilendi

23.07.2026 11:31  Güncelleme: 13:07
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye öncülüğünde, geleneksel imece kültürü 'meci' ile sokak yenileme çalışmaları yapıldı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri el ele vererek parke ve kaldırım taşlarını birlikte döşedi.

(RİZE) -Haber: Gençağa Karafazlı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin öncülüğünde yörenin geleneksel imece kültürü olan "meci" anlayışıyla sokak yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Vatandaşlar ile belediye ekipleri el ele vererek parke ve kaldırım taşlarını birlikte döşedi.

Karadeniz'e özgü imece geleneği "meci" kapsamında parke taşları elden ele taşınırken, sokaklarda yoğun çalışma yürütüldü. Kaldırımların beton dökümü yapıldı, parke taşları dizildi. Gencinden yaşlısına, kadın, erkek onlarca kişinin katıldığı çalışmalar, mahalle sakinleri ile belediye personelinin ortak emeğiyle tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında özellikle Merkez Mahallesi Ada Mevkisi'nde yer alan 1002. ve 1003. sokaklar başta olmak üzere ilçenin farklı cadde ve sokaklarında yenileme faaliyetleri gerçekleştirildi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da çalışmalara bizzat katılarak ekiplerle birlikte sahada yer aldı. Planlanan çalışmalar, dayanışma ruhuyla kısa sürede tamamlandı.

"HALKLA BİRLİKTE YÖNETMEK"

Başkan Çervatoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

Fındıklı'da mecideyiz. Bu meci Fındıklı'da bitmiyor, yani dayanışma bitmiyor. 2019 yılında, 'Halkın olanı halka vereceğiz. Ben ne yaptıysam halkımla birlikte halkım için yaptım' diyen Fikri Sönmez'in yolunda, onun fikri takibini sürdürerek Fındıklı halkıyla birlikte bir yerel yönetim anlayışını bugüne kadar sürdürdük.

Burada Fındıklı'da halkımızla birlikte imece yaparak işte belki birkaç gün sürecek caddeyi, birkaç gün sürecek caddeyi hep beraber esnafıyla, bu bölgenin halkıyla birlikte öğlene kadar bitireceğiz. Halk olursa öyle olur. Saraylarda, kapalı kapılar arkasında veya binalarda oturmak değil; halkla birlikte siyaset üretmek, halkla birlikte yönetmek, halkın olanı halka vermek iktidarı getirecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fındıklı'da 'Meci' Ruhu: Sokaklar Dayanışmayla Yenilendi - Son Dakika

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