Rize'de NATO Protestosu - Son Dakika
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Rize'de NATO Protestosu

06.07.2026 18:03  Güncelleme: 19:30
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Rize'nin Pazar ilçesinde sivil toplum kuruluşları, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etmek için yürüyüş düzenledi. CHP, SOL Parti ve diğer grupların katıldığı eylemde NATO'nun emperyalist bir sömürge aracı haline geldiği savunuldu.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları düzenledikleri yürüyüşle Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ni protesto etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası, Halkevleri, CHP, SOL Parti, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Eğitim Sen üyelerinin çoğunluğu oluşturduğu protestocular Pazar Belediyesi önünde bir araya gelerek, sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdüler.

CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, burada yaptığı açıklamada, NATO'nun artık bir güvenlik örgütü olmaktan çıktığını ve emperyalistlerin bir sömürge aracı haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'ya güvenliğinin sağlanması için üye olduğunu anlatan Hocaoğlu, "Ancak bugün Türkiye NATO'dan korunmak zorunda. NATO artık bir güvenlik örgütü değil, emperyalistlerin sömürge örgütü haline gelmiş durumda. Silah satan barışı istemez, ilaç satan sağlığı istemez, din satan bilimi istemez. Bu anlayışla bakmak gerekiyor. Yakın zamanda yaşanan olaylar bu çelişkileri açıkça gösteriyor. Türkiye güvenliği için NATO'ya girdi, fakat bugün NATO ülke için bir tehdit haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA NATO ÜZERİNDEN ŞEKİLLENDİRİLDİ"

SOL Partili Yaşar Çalışkan da NATO'nun bir savaş örgütü olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"NATO emperyalizmin mızrak ucu. Dünya NATO üzerinden şekillendirildi. Ama artık yeni bir evreye girildi. Sadece dış güçler değil, Türkiye'de de bu projeye dahil bir iktidar ve bu projeyle birlikte hareket eden yapılar var. Bu topraklarda geçmişte verilen mücadeleye rağmen, bugün aynı projeye dahil olmak isteyen bir anlayış var. Orta Doğu ve Karadeniz yeniden şekilleniyor. Türkiye'ye bu süreçte verilen görev Amerika'nın çıkarları doğrultusunda hareket etmek. Bu durumu kabul eden kişiler, partiler ve yapılar var. Türkiye'de iktidarın aldığı meşruiyet, halkın iradesine dayanmıyor. Bu meşruiyet, dış güçlerin beklentilerini yerine getirmeye bağlı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize'de NATO Protestosu - Son Dakika

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