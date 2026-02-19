Rize'de şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Rize'de şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu

19.02.2026 22:42  Güncelleme: 22:46
Rize'de "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" programı kapsamında iftar buluşması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" programı kapsamında, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen iftar buluşmaları çerçevesinde Rize'de de anlamlı bir program gerçekleştirildi. Rize Valiliği tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen iftar programında; şehit aileleri ve gaziler aynı sofrada bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plana çıktı. Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, eşi Zeyneb Baydaş, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - RİZE

