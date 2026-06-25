Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

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(RİZE) - Rize'de uyuşturucu kaçakçılığına yönelik gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikamet, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 67 gram bonzai, yaklaşık 5 kilogram bonzai üretmeye yetecek 49,95 gram bonzai hammaddesi, 46,10 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 900 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. 7 kişi ise sorgularının ardından tutuklanarak Kalkandere L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Yetkililer, il genelinde narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.