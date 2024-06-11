Rize Sahilinde Çöp ve Kimyasal Atıklar Protesto Edildi - Son Dakika
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Rize Sahilinde Çöp ve Kimyasal Atıklar Protesto Edildi

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Rize'nin Bozkale Mahallesi sakinleri, sahil kenarına dökülen çöpler ve kimyasal atıklara tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, kirliliği protesto ederek yetkililerden çözüm talep etti.

11.06.2024 18:22  Güncelleme: 18:38
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Bozkale Mahallesi sakinleri, sahil kenarına çöp dökülmesine tepki gösterdi. Sahil kenarının kurbanlık hayvan atıklarıyla ve çöplerle dolu olduğuna dikkat çeken mahalle sakinlerinden İrfan Bilgi, "Yetkili ilgilenecek olan gelsin ilgilensin. Burada insanların denize girip yüzmesi lazım. Bu koku bile insanı rahatsız ediyor, kimyasal leş kokuyor, burnumuz yanıyor bu kokudan" dedi.

Rizeli yurttaşlar, sahil kenarına dökülen çöplerden rahatsız olduklarını dile getirerek, kirliliği protesto etti. Rize Belediyesi zabıta görevlerine sorunlarını aktaran yurttaşlar, alana bazı kimyasal, kurbanlık hayvan, çöp ve çay atıklarının döküldüğünü, bu nedenle 50 metre uzaklıkta evlerinde toz ve kokudan duramadıklarını belirtti.

Rize Belediyesi zabıtalarına yaşananları anlatan İrfan Bilgi, "Yıllardır sen suç işliyorsun çöpü buraya dökerek. Şu anda polisi çağır, savcılığı çağır benim hakkımdır. Şurada kimyasal döktünüz kimyasal, şurası çöp... Kamyonlarca kimyasalı döktünüz, kuyu açıldı kimyasal döktünüz" dedi.

"Rize'nin pisliğini kabul etmeye mecbur muyuz"

Mahalle sakinlerinden Ümmühan Karvan, "Ben buranın en yaşlısıyım 70 senedir buradayım, buranın böyle rezilliği olmaz. Kokudan evimizden nefret ettik, tozdan ne belediye durağına gidebiliyoruz, ne de oturabiliyoruz, arabaya binemiyoruz. Rize'nin pisliğini kabul etmeye mecbur muyuz? Yani başka yer yok mudur? Biz çok mağduruz, yetkililer bunda bir çözüm bulsunlar."

Mahalle sakini Recep Kopuz, "Kokudan duramıyoruz, evde pencere açamıyoruz, ben astım hastasıyım, kalp hastasıyım. Bu nedir? dam yok burada. Yetkili gelsin buraya" diye konuştu. Başka bir kadın yurttaş, "İşletme var, yerleşim var, bu kadar kısa mesafeye bu kadar pisliği Rize'nin çöpünü buraya taşıyor, biz buna izin vermiyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada doğdum büyüdüm böyle rezillik görmedim"

Huriye Demirtaş adlı yurttaş da "Ben buraya doğdum, büyüdüm, yaşlandım böyle bir rezillik görmedim, nefes alamıyoruz. Balkona çıkamıyoruz, pencere açamıyoruz, yani bütün hayatımız kısıtlandı. Buna bir çare düşünsünler, yoksa böyle bir rezillik olmaz" dedi.

Alanda kimyasal çöp döküldüğünü iddia eden İrfan Bilgi, "Daha kim ise yetkili ilgilenecek olan gelsin ilgilensin, yani bundan daha ilerisi yok. İnsanların burada yüzmesi lazım, burada insanların denize girip yüzmesi lazım. Bu koku bile insanı rahatsız ediyor, kimyasal leş kokuyor, burnumuz yanıyor bu kokudan. Bunu da diyorlar ki 'su'. Simsiyah su bu içinde ne karışmış belli değil, denize de karışmış, orada hayvan pislikleri, çöpler... Ben 3,5 kuruştan geçiniyorum, müteahhitler bina yapıyor milyonları kazanıyor çıkardığı temelin pisliğini gelip buraya döküyor. Neden? 5 kilometreye kamyonum çalışsın masraf etmeyim diye. Deniz bitti, doğa bitti, bizim işimiz bitti ben denize ağ atamıyorum ya, çalışamıyorum denizde" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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