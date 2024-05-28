Robert de Niro, Trump için 'Palyaçonun teki' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Robert de Niro, Trump için 'Palyaçonun teki' dedi

Ünlü oyuncu Robert de Niro, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen bir etkinlikte eski ABD Başkanı Donald Trump için 'Palyaçonun teki' dedi. de Niro, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'lilerin garanti olarak gördükleri sivil özgürlüklerin buharlaşıp gittiğini ve seçimlerin kaldırıldığını ileri sürdü.

28.05.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Robert de Niro, bugün New York'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen bir etkinlikte eski ABD Başkanı Donald Trump için "Palyaçonun teki" dedi.

Ünlü oyuncu Robert de Niro, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında eski Başkan Donald Trump'ı hedef aldı. New York'ta Trump'a yönelik tarihi "sus payı" davasının görüldüğü Yüksek Mahkeme'ye birkaç metre mesafede gerçekleştirilen seçim kampanyası etkinliğinde konuşan de Niro, Trump ilk kez aday olduğunda insanların bunu şaka gibi algıladıklarını ileri sürdü. Akademi ödüllü oyuncu, "Bu gibi palyaçoların ancak acımasız diktatörlere dönüştükten sonra ciddiye alınmaya başlandığını gösteren tarih derslerini unuttuk. Ama Trump sayesinde ikinci bir şansımız var ve artık kimse gülmüyor. Kendisini oylarımızla bu kez nihai olarak durdurmanın zamanı geldi" dedi.

" Beyaz Saray'a girerse, bir daha asla çıkmayacağını söyleyebilirim"

Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'lilerin garanti olarak gördükleri sivil özgürlüklerin buharlaşıp gittiğini ve seçimlerin kaldırıldığını görebileceğini ileri süren de Niro, "Eğer Beyaz Saray'a girerse, bir daha asla çıkmayacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

De Niro, "Bu şehri seviyorum. Yok edilsin istemiyorum. Donald Trump sadece bir şehri değil, ülkeyi yok etmek istiyor. Nihayetinde dünyayı bile yok edebilir" ifadelerini kullandı. de Niro, "Biz New Yorklular, kendisini önemli biri gibi göstermeye çalışan bayağı ve ahlaksız bir emlak pazarlamacısı ve attığı yalanlarla gazetelere çıkmaya çalışan iki paralık bir çapkın iken tahammül edebiliyorduk. Palyaçonun teki. Onu kimse ciddiye almıyordu. Şimdi ciddiye alınıyor" şeklinde konuştu.

Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri ise, de Niro'nun katıldığı etkinliğin Biden tarafının içinde bulunduğu çaresizliği ortaya koyduğunu savundu. Trump'ın Seçim Kampanyası Sözcüsü Jason Miller, Biden'ı "yıldızı sönmüş" bir oyuncuyu kampanyası için çalıştırmakla suçladı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Robert De Niro, Donald Trump, Beyaz Saray, Joe Biden, Ünlüler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Robert de Niro, Trump için 'Palyaçonun teki' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 22:50:15. #1.11#
SON DAKİKA: Robert de Niro, Trump için 'Palyaçonun teki' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement