Robot Garson Fiko, Müşterilerin İlgi Odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Robot Garson Fiko, Müşterilerin İlgi Odağı oldu

Robot Garson Fiko, Müşterilerin İlgi Odağı oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'daki restoranda çalışan robot garson Fiko, zam talebiyle dikkat çekiyor ve çocukların ilgisini çekiyor.

Ankara'da bir restoranda görev yapan Fiko isimli robot garson, müşterilerin ilgi odağı oldu. Maaşı ve haftada bir gün izin hakkı bulunan robot, patronundan zam talep etmesiyle de dikkat çekiyor.

Özellikle çocuklu ailelerin robotu görmek için restorana geldiğini belirten işletmeci Sungur Deligözoğlu, robot garsonun maaşının bulunduğunu ve haftada bir gün izin yaptığını söyledi.

Robot garsona müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten restoran işletmecisi Sungur Deligözoğlu, "Robot garson fikrini Çin'e gittiğimde orada görmüştüm. Çin'e git gel yaparak bu işe bir el atayım dedim ve buraya getirdim. İnsanların aşırı ilgisini çekiyor. Çocuklar, gördüğü zaman çok neşelendi. Herkes sabırsızlanıyordu zaten görmek için. Getireli 3-4 gün oldu. 3-4 günde de çok ciddi bir ilgi odağı oldu" dedi.

"Bazen masaları topluyor ama kafasını estiğinde de kızıyor"

Özellikle çocuklu ailelerin robot garsonu görmek için geldiğini vurgulayan Deligözoğlu, "Restoranda müşterilerimizi karşılıyor, çocuklarla ilgileniyor. Bazen de sözümüzden çıkıp, çocuklarla dans ediyor. Sözümüzde durmuyor ama çocukları da neşelendiriyor, o yüzden kızmıyoruz. Bazen masaları topluyor ama kafasını estiğinde de kızıyor. Patron zam, patron zam deyip duruyor. Ne kadar iş yaparsa o kadar çok karşılığını istiyor. Müşterilerin robotumuza karşı ilgisi çok fazla. Özellikle çocuklu aileler geliyor. Çocukların zaten ilgi odağı oldu. Televizyonda gördükleri şeyi burada gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Fiko'nun maaşı var ama sürekli gündeme getirip zam istiyor"

Robot garsonun maaşının olduğunu ve haftada bir gün izin yaptığını vurgulayan Deligözoğlu, "Aslında robotla çalışmanın hiçbir zorluğu yok. Bize neşe kaynağı oldu ama bazen diğer garsonları gaza getiriyor. Sürekli zam istiyor. Patron çok çalıştım, izin günümü ikiye çıkaralım, haftada bir gün izin yapmayayım diyor. Maaşı var ama sürekli gündeme getirip zam istiyor. Haftada bir gün de izni var, istirahate geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ankara, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Robot Garson Fiko, Müşterilerin İlgi Odağı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Aydın’da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

10:51
Ersun Yanal’dan olay Fenerbahçe sözleri: Aziz Yıldırım içinden geçer
Ersun Yanal'dan olay Fenerbahçe sözleri: Aziz Yıldırım içinden geçer
10:32
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF’ye gidiyor
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor
10:23
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi Polis gerekeni yaptı
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 10:54:54. #7.12#
SON DAKİKA: Robot Garson Fiko, Müşterilerin İlgi Odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.