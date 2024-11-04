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Rögara düşen 6 yavru kedi kurtarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de yağmur sonrası rögarda mahsur kalan yavru kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesinde bir apartmanın bahçesinde bulunan rögara düşen 6 yavru kedi için ekipler seferber oldu. Çukura düşen kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, rögara giren ekipler yavru kedileri kurtararak doğal yaşam ortamına bıraktı.