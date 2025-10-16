Rojin Kabaiş'in Katillerine 4 Milyon TL Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Rojin Kabaiş'in Katillerine 4 Milyon TL Ödül

Rojin Kabaiş\'in Katillerine 4 Milyon TL Ödül
16.10.2025 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferit Kaya, Rojin Kabaiş'in katillerini bulmak için 4 milyon TL ödül vaat etti.

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni göl kenar bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in olayını aydınlatacaklara 4 milyon TL ödül vaat etti.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan Rojin Kabaiş, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeninin bulunmasıyla başlayan şüpheli ölüm soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son rapor ile bir kez daha gündeme geldi. Adli Tıp Kurumu'nun kesin ölüm nedenini "suda boğulma" olarak açıklamasının yanı sıra, genç kadının vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi olayın seyrini değiştirmişti.

KATİLLERİ BULANA 4 MİLYON TL ÖDÜL VERECEK

Rojin Kabaiş'in katillerinin bulunması için daha önce vaat ettiği 2 milyon TL'lik ödülü, 4 milyon TL'ye yükselttiğini ifade eden Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, "Bu artışın sebebi, maddi bir amaç değil; aksine, adaletin bir an önce tecelli etmesi ve sevgili kardeşimizin faillerinin Devletimizin ve milletimizin yardımıyla hızla yakalanması için kamuoyunun desteğini maksimize etmektir. Amacımız, soruşturmaya katkıda bulunarak devletimize faydalı olmak ve toplumsal vicdanı rahatlatmaktır. Rojin Kabaiş'in katillerini adalete teslim edecek kesin ve doğrulanabilir bilgiye sahip her vatandaşımızı, vicdanının sesini dinlemeye ve güvenlik güçlerimizle gizlilik içinde iletişime geçmeye davet ediyoruz. Adaletin sağlanması için verdiğiniz desteğe şimdiden teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ferit Kaya, Politika, erzurum, Erzurum, 3-sayfa, Yerel, Suç, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rojin Kabaiş'in Katillerine 4 Milyon TL Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açık açık ilan ettiler ABD’den Rusya’ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz Açık açık ilan ettiler! ABD'den Rusya'ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz
Eski Şişecam Başkanı hakkında yurt dışına çıkış yasağı Eski Şişecam Başkanı hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Almanya’dan Türkiye’ye Eurofighter satışına yeşil ışık Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir’deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi
Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi Kafa tabanına kadar ilerledi Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi! Kafa tabanına kadar ilerledi
Golden Boy’da Türk rüzgarı İki yıldızımız son 25’te Golden Boy'da Türk rüzgarı! İki yıldızımız son 25'te

16:15
İsrailli general, ’’Karşımızda Türkiye var’’ deyip yeni savaşın yerini işaret etti
İsrailli general, ''Karşımızda Türkiye var'' deyip yeni savaşın yerini işaret etti
16:06
İnce’nin paylaştığı “yoksulluk“ görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı
İnce'nin paylaştığı "yoksulluk" görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı
16:00
İnfaz sayısı korkunç boyutta BM’ye “Bu ülkeyi durdurun“ çağrısı
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
15:56
Süper Lig hocasına büyük şok Evini soyup soğana çevirdiler
Süper Lig hocasına büyük şok! Evini soyup soğana çevirdiler
15:51
Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak kaynak Eskişehir’de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var
15:18
Komşularının oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Komşularının oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2025 16:48:59. #7.13#
SON DAKİKA: Rojin Kabaiş'in Katillerine 4 Milyon TL Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.