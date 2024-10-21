Roketsan, SAHA EXPO\'da Yeni Ürünlerini Tanıttı

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Milli teknoloji hamlesinin öncü firmalarından biri olan Roketsan, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO öncesinde düzenlediği basın toplantısında üç yeni ürününü ilk kez tanıttı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Özellikle bu yıl içerisinde açıklanan ve hayata geçirmek üzere çalışmalara başladığımız "Çelik Kubbe" bu yılın en önemli gelişmelerinden bir tanesi" dedi.

Füze ve roket sistemleri üreticisi Roketsan, 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO öncesinde basın toplantısı düzenledi. İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen basın toplantısında Roketsan'ın yeni geliştirdiği üç yeni ürün ilk kez tanıtıldı. ROKETSAN PUSU, LG-155 Lazer Güdümlü Topçu Mühimmatı ve Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-OMTAS ilk kez SAHA EXPO'da sergilenecek.

"Roketsan'ın en büyük görevi, "Çelik Kubbe'nin" vurucu gücünü oluşturacak olan hava savunma teknolojilerini geliştirmek"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Özellikle bu yıl içerisinde aslında açıklanan ve hayata geçirmek üzere çalışmalara başladığımız "Çelik Kubbe" herhalde bu yılın en önemli gelişmelerinden bir tanesi. Bildiğiniz üzere aslında "Çelik Kubbe", katmanlı bir hava savunma yapısını merkezi bir komuta kontrol sistemi üzerinden idare edilmesini hedefleyen ve ülkemizin hava savunması anlamındaki bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere hayata geçirilecek proje. Bu proje kapsamında çok kıymetli ortaklarımızla beraber çalışıyoruz ama Roketsan'ın en büyük görevi, "Çelik Kubbe'nin" vurucu gücünü oluşturacak olan hava savunma füzeleri ve bunların teknolojilerini geliştirmek. Şu anda sahada var olan en alçak irtifa savunma sistemi SUNGUR'dan başlayan LEVENT'le devam eden HİSAR-A, HİSAR-O sistemiyle taçlandırılan ve SİPER'le uzun menzil hava savunma sistemimizin omurgasını oluşturan sistemler zaten şu an başarıyla kullanılıyor. Hem bunların kabiliyetlerini arttırmak hem de bunları entegre bir yapı altında toplamak için çok büyük gayret sarf ediyoruz. İnşallah ülkemizin hava savunması anlamındaki ihtiyaçların tamamını giderecek dost ve kardeş ülkelere de verilecek teknolojileri bu kapsamda geliştiriyor olacağız" şeklinde konuştu.

"Hava savunması ülkenin koruması için gerçekten çok kritik öneme sahip"

Hava savunma sistemlerinin ülkenin korunması için çok kritik önemde olduğunu belirten İkinci, "Çelik Kubbe'nin" içerisinde mobil ve aynı zamanda hareket halindeki konvoyların da hava savunma kabiliyetini kazandıracağı bazı sistemlerin de lansmanını daha önce yapmıştık. BURÇ bunlardan bir tanesi. BURÇ mobil hava savunma sistemi aslında kabiliyetlerini arttırıyor. SAHA EXPO 2024'de de BURÇ'un yeni versiyonunu sizlerle beraber paylaşacağız. Günümüzün savaş koşulları altında en önemli unsurlardan bir tanesi olan hava savunma kabiliyeti ülkemizin milli ve yerli imkanlarıyla hayata geçirme noktasına gelmesi bizim için çok sevindirici. Çünkü hava savunma, yakın zamanlardaki savaşlardan ve çatışmalardan da görüyoruz ki ülkenin koruması için gerçekten çok kritik öneme sahip. Bu kritik teknolojiyi kendi mühendislerinizle, teknolojilerinizle ve sanayinizle yaptığınızda bu hayati öneme sahip olan alt yapıyı başkalarına emanet etmemiş ve başkalarından gelecek tehditlere karşı da kendi teknolojimizi kullanarak savunma yapmak konusunda kabiliyet geliştirmiş oluyoruz" dedi. - İSTANBUL