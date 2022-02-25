Romatoloji doktorları sempozyumda buluştu - Son Dakika

Romatoloji doktorları sempozyumda buluştu

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden romatolojik hastalıklara özel dev bilimsel toplantı

GAZİANTEP - Medical Park Gaziantep Hastanesi tarafından romatolojik hastalıklar hakkında sempozyum organize edildi. Gaziantep Aile Hekimliği Derneği'nden hekimleri ve bölgedeki hekimlerin katılımıyla gerçekleşen sempozyumda yapılan sunumlarla hastalık hakkında farkındalık oluşturuldu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, bölgeye kazandırdıkları yeni yatırımların yanı sıra hastanenin eğitici etkinlikler oluşturarak toplumsal bilinç oluşturmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin öncü olma özelliği ile birlikte birçok yeni faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Sağlık alanındaki yatırımlarının yanı sıra bilimsel anlamda da yatırımlarına devam eden Medical Park Gaziantep Hastanesi, çevre illerdeki doktorların katılımıyla romatolojik hastalıklar hakkında bilimsel toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda romatolojik hastalık ve hastalığın neden olabileceği diğer rahatsızlıklar hakkında sunumlar yapıldı. Tedavi yöntemleri hakkında yeni bilgiler edinmesi hedeflendi.

"Romotolojik hastalıklar az bilinen ve ciddi manada sorunlara yol açabilen hastalıklardır"

Romatolojik hastalıklar hakkında bilgiler veren ve eğitim toplantılarının devam edeceğini söyleyen Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Mesut Onat, " Bugün romatizmal hastalıklar için bir araya geldik. Aslında romatolojik hastalıklar tahmin edilenin aksine toplumda sık görülen hastalıklardır. Aynı zamanda sorunlu hastalıklardır. Yani iç içe girmiş problemlerden oluşan hastalıklar olduğu için bu konuda sürekli olarak hekimlerimizle eğitim toplantıları yapıyoruz. Bu toplantıyı da bu amaçla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de buna benzer organizasyonlar yapacağız. Medical Park Gaziantep ailesi olarak bu toplantımızı arkadaşlarımızla, çevre şehirlerden hekim arkadaşlarımızla beraber yapmayı planladık. Umarım verimli bir toplantı olmuştur. Çünkü romatolojik hastalıklar az bilinen ve ciddi manada sorunlara yol açabilen hastalıklardır. Erken teşhis ve tedavi hastaların hayatını kurtaran onlar için son derece önemli bir durumdur" dedi.

"Farkındalık oluşturarak hastalara daha fazla fayda sağlamaya çalışacağız"

Düzenledikleri etkinlikle romatolojik hastalıklar hakkında farkındalık oluşturarak hastalara daha fazla fayda sağlamaya çalışacaklarını ifade eden Romatoloji Uzmanı Dr. Edip Gökalp Gök, "Eklem ağrısı ve artrit hakkında bilgi verdim. Eklem şikayetleri toplumda sık görülen şikayetlerden birisidir. Hastaneye başvuran her 5-6 hastadan birisi eklem şikayetleri ile başvurur. Eklem ağrılarının çoğunluğu zorlama, ağır kaldırma, travma gibi nedenlerle oluşur ve geçicidir Fakat çok ciddi hastalıklarda eklem ağrısı şikayetleri ile kendini gösterebilir. Özelikle eklemlerde ağrı ile birlikte şişlik, kızarıklık, hareket kısıtlılığı, ısı artışı gibi bulgularda en az biri varsa; bu duruma artrit denir ve mutlaka sebebinin bulunması gerekmektedir. Çünkü artrit tedavi edilmediği zaman eklemde kalıcı hasarlara ve fonksiyon kaybına sebep olabilir. Ayrıca eklem ağrısı ile birlikte ağız- göz kurluğu, ağızda yaralar, yüzde güneşe çıkıldığında kızarıklıklar, saç dökülmesi, el ve ayak parmaklarında soğuk havalarda beyazlaşma -morarma, nefes darlığı, devamlı karın ağrısı ve ishal, sedef hastalığı, vücutta döküntüler gibi şikayetler varsa iltihaplı romatizmanız olabilir . Benzer şikayetleriniz varsa mutlaka bir Romatoloji uzmanıma başvurmanızı öneririm. Romatizmal hastalıkları erken tanınması hem hasarı önler hem de verilen ilaçların başarılı olma ihtimalini arttırır. Bu konuda farkındalık oluşturarak bu tarzda şikayeti olan hastalara daha fazla fayda sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.