RTÜK Başkanı: 30 yıldır zararlı yayın içeriklerine geçit vermiyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK, 30 yıldır çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek zararlı yayın içeriklerine geçit vermiyor" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, 20 Nisan 1994 yılında kurulan RTÜK'ün 30. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında şunları kaydetti:
"Kamu tekel yayıncılık anlayışının değişmesiyle özel radyo ve televizyonların kurulmasından sonra ihtiyaç haline gelen RTÜK, yayıncılık alanını dünyadaki gelişimlere paralel olarak uzman kadrosuyla kesintisiz olarak regüle ediyor.
Dile kolay çeyrek asrı aşkın bir süredir ülkemizin yayıncılık hayatını düzenleyip denetleyen RTÜK, 30. yılını geride bıraktı.
RTÜK, 30 yıldır değerlerimizi koruma adına önemli faaliyetler yürütüyor. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen, zararlı içeriklere yönelik tedbirler alan Üst Kurul, toplumsal ve kültürel hassasiyetleri her şeyin önünde tutuyor. RTÜK, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıyor.
RTÜK, 30 yıldır çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek zararlı yayın içeriklerine geçit vermiyor.
RTÜK, 30 yıldır yayınlardaki çocuk ve kadın istismarına, kadına yönelik şiddete 'hayır' diyor.
Engellilere, yaşlılara ve dezavantajlı gruplara 30 yıldır pozitif ayrımcılık yapıyor RTÜK.
RTÜK, 30 yıldır milli güvenliğimizden taviz vermeden muhtemel terör propagandalarına 'dur' diyor.
RTÜK, 30 yıldır Türk dilinin doğru kullanımı ve Türk kültürünün tanıtılması için mesai harcıyor.
RTÜK, 30 yıldır yayınlar yoluyla halkı kandıran sahte pazarlama faaliyetleriyle mücadele ediyor.
RTÜK, millet iradesiyle ortaya konulan Yasasında yer alan kurallar çerçevesinde 30 yıldır görevini aralıksız sürdürüyor.
Medya okuryazarlığı bilincinin gelişmesi çalışmalarını hayata geçiren RTÜK, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları başta olmak üzere birçok üniversite ve paydaş kurumlarla yaptığı işbirlikleriyle özellikle çocukların medya tüketim farkındalığının oluşmasına büyük katkı sağlıyor.
Radyo ve Televizyon sektörüne rehber olan Üst Kurulun hedefi; tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, milli ve yenilikçi medya hizmetlerinin sunulmasına öncü olmaktır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu;
ulusal ve yerel yayıncıları buluşturan organizasyonlarıyla,
uluslararası yayıncılık otoriteleri birliklerindeki aktif rolüyle,
'Medya ve İslamofobi Forumu' ve 'Gelecekle İletişim Çalıştayı' gibi geleneksel hale getirilen uluslararası etkinlikleriyle,
Medya alanını irdeleyen ve tüketim alışkanlıklarını tespit eden kamuoyu araştırmalarıyla,
'Şiddet ve Medya Çalıştayı', 'Medyada Nefret söylemi Paneli', 'Türk İnternet Medyası RTÜK Çalıştayı', 'Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu', 'Dezavantajlı Bireylerin Engelsiz Medya Erişimi Çalıştayı', 'Hakikat Sonrası Çağda Kamu Yayıncılığı Sempozyumu', 'Televizyon Dizilerinde Kadın Paneli' ve bu yıl içinde tertip edilecek 'Sokak Lezzetleri Film Festivali' ile görev sahasındaki tüm konulara profesyonel anlayışla yaklaşarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yayıncılık alanına ışık tutuyor.
Bir yandan asrın depreminin yaralarının sarılması için koordine edilen 'Türkiye Tek Yürek Medya Yardım Kampanyası' ile kalplere dokunulurken, diğer yandan şiddetin önüne geçilmesi için 'Spor Programları Hakkında Alınan İlke Kararları' ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlke Kararları' ile gönüllere temas ediliyor. Kısacası 30 yıldır 'RTÜK iyi ki var' diyoruz.
30. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kütür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul Üyelerimize ve çalışkan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › RTÜK Başkanı: 30 yıldır zararlı yayın içeriklerine geçit vermiyoruz - Son Dakika
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