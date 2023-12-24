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RTÜK Başkanı Şahin: "Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz" - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin: "Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucunda şehit olan Türk askerleri ile ilgili yapılan yayınlara ilişkin, "Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz" açıklamasında bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin: "Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz"
24.12.2023 - 14:09,
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucunda şehit olan Türk askerleri ile ilgili yapılan yayınlara ilişkin, "Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz" açıklamasında bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucunda şehit olan kahraman Türk askerlerine ilişkin yayın yapan tartışma programlarına uyarıda bulundu. Şahin, tartışma programlarında 'analiz' adı altında ekranlara getirilen bilgilerin terörle mücadeleyi sekteye uğratabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kalleş terör örgütü PKK'nın son saldırıları ile kahraman askerlerimizden şehitler verdik. Başımız sağ olsun. Ülke olarak terörle mücadelemizin, aziz milletimizi tehdit edecek tek bir terörist kalmayana dek devam edeceği konusunda şüphemiz yoktur. Bununla birlikte tartışma programlarında veya haberlerde maalesef terörle mücadelemizi zaafa uğratabilecek kimi bilgiler 'analiz' adı altında ekranlara getirilmektedir. Medya kuruluşlarımızı bu konuda yapacakları yayınlarda gerekli özeni göstermeleri ve bu çizgide yayın yapmaları konusunda önemle ikaz ediyoruz. Hiçbir yayıncımız, kahramanlarımızın sahada canla başla verdiği mücadeleyi sekteye uğratamaz, uğratmak istemez. Bu vesile ile tekrar kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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