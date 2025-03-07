RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı'ndan Protokol - Son Dakika
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RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı'ndan Protokol

RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı\'ndan Protokol

RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı, ailenin korunması için iş birliği protokolü imzaladı.

07.03.2025 11:05
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RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı arasında ailenin korunması ve güçlendirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara'da, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) himayesinde, RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı arasında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı. Bu çerçevede, 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girerken, dijital medya ve televizyon içeriklerinin aile değerlerine uygun hale getirilmesini, çocukların zararlı içeriklerden korunmasını ve milli-manevi değerlerin medya aracılığıyla yaşatılmasını amaçlayan kapsamlı bir adım olarak öne çıkıyor.

"Aile, milletimizin temel taşıdır"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, protokole dair açıklamasında, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından, aile yapısının güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların hız kazandığını belirterek, "Uzun süredir hayalini kurduğumuz önemli bir mutabakatı hayata geçiriyoruz. Bu mutabakat, ailenin ve çocukların korunmasında yeni bir başlangıç olacaktır. Aile, milletimizin temel taşıdır. Medyanın aile yapısını destekleyecek şekilde yönlendirilmesi ve çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için bu iş birliğini gerçekleştirmekteyiz. Aile kavramının güçlendirilmesi ve ekran bağımlılığı ile mücadele bizim için çok önemli" diye konuştu.

Şahin konuşmasına şöyle devam etti:

"İsteğe bağlı yayınlar dahil olmak üzere, milli ve manevi tüm değerlerimizi tehdit eden LGBT ile de mücadelemizi topyekün her platformda etkin olarak sürdürecek, bu sapkın zihniyetin Türk aile yapısına daha fazla zarar vermesini engellemek adına gerekli tüm önlemleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"Ailenin Korunması, çocuklarımızın geleceği, milletimizin bekası için elzem"

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık ise ailenin korunmasının toplumsal yapının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Toplumun en önemli yapı taşı olan ailenin korunması, çocuklarımızın geleceği ve milletinizin bekası için elzemdir. Ekranlarda sorunun adresi aileymiş gibi gösterilerek, gençlerimizi yuva kurmaktan, aile kavramından soğutuyorlar. Aile kavramının altına dinamit yerleştiriyorlar. Oysa saha çalışmalarımızda, halka sorduğumuz zaman milletimiz aileyi sorunun değil mutluluğun, huzurun, güvenin adresi olarak işaret ediyor. Bu anlaşma, medya okuryazarlığından aile dostu içeriklerin teşvikine kadar geniş bir çerçevede topluma fayda sağlayacaktır. Bu mutabakatın tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ekran bağımlılığına karşı güçlü adımlar

İmzalanan protokolün ana temalarından biri, çocuk ve gençlerde ekran bağımlılığı ile mücadele olacak. Ayrıca, dijital medyanın doğru kullanımını teşvik etmek adına farkındalık çalışmaları yapılacak. Ebeveynler ve çocuklar için ekran bağımlılığına karşı kamu spotları hazırlanacak, seminerler ve zirveler düzenlenecek. Eğitim materyalleriyle medya okuryazarlığı güçlendirilecek. Teknolojiyi doğru kullanma ve dijital medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmalarına yönelik çeşitli programlar uygulanacak.

Protokole, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karabıyık imza attı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı'ndan Protokol - Son Dakika

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