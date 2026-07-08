Erdoğan'ın AB görüşmeleri Kıbrıs için kritik

Rum basını, Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği liderleriyle gerçekleştireceği temasların Kıbrıs meselesi açısından önem taşıdığını yazdı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek temaslar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu. Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in, Avrupa Birliği kurumlarının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde açık iletişim içerisinde olduklarını yazdı. Gazeteye göre, Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yapacağı görüşmede Kıbrıs konusunun da ele alınması beklenirken, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesindeki sürecin seyrini etkileyebilecek temel aktörlerden biri olduğu değerlendirildi. Haberde ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iyi niyet raporunda Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorunundaki rolüne atıfta bulunduğu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in de Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle temaslarda bulunacağı ifade edildi. Gazete, sürecin seyrinin Erdoğan'ın ortaya koyacağı tutum ile Kıbrıs sorununa yönelik muhtemel destek adımlarına bağlı olduğunu ileri sürerken, Erdoğan'ın Costa ve von der Leyen ile gerçekleştireceği görüşmeye dikkat çekti. Haberde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Hristodulidis ile yeniden doğrudan temas kurmasının beklendiği de kaydedildi.

Hristodulidis: "Olumlu sonuçlar çıkmasını umuyoruz"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Ankara'daki temaslardan olumlu sonuçlar çıkmasını temenni ettiğini belirterek, akşam gerçekleştirilecek görüşmelerin sonucuna ilişkin peşin hüküm vermek istemediğini söyledi. Hristodulidis, Avrupa-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemenin Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağlanmasını öngören yaklaşımın Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletileceğini düşündüğünü ifade etti. Rum tarafının aynı stratejik çerçevede hareket ettiğini dile getiren Hristodulidis, Ursula von der Leyen ile sürekli temas halinde olduklarını, geçen hafta mesajlaştıklarını ve yeniden telefon görüşmesi yapma konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

Politis: "Avrupa Birliği liderlerinin Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme Guterres'in adımlarında belirleyici unsur"

Politis gazetesi ise Ankara'nın, Kıbrıs konusunda müzakere ihtimalini değerlendirmeden önce Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde somut ilerleme görmek istediğini yazdı. Gazete, Avrupa Birliği liderlerinin Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki sonraki adımlarına yönelik planlamalarında belirleyici unsur olarak değerlendirildiğini aktarırken, Guterres'in yeni bir gayriresmi beş taraflı konferans için gerekli şartların oluştuğuna henüz ikna olmadığı görüşüne de yer verdi.

Kombos: "Zirveyi yakından takip ediyoruz"

Alithia gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise Rum yönetiminin NATO Zirvesi'ne katılan ülkelerle temas halinde olduğunu açıkladı. Kombos, temasların hem Rum yönetiminin tezlerinin aktarılması hem de zirvede ele alınan konular hakkında bilgi edinilmesi amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. NATO Zirvesi'nin önemli siyasi boyutu bulunan bir toplantı olduğunu ifade eden Kombos, Rum yönetiminin NATO üyesi olmaması nedeniyle zirveye doğrudan katılım ve müdahale imkanının bulunmadığını söyledi. Kombos, buna rağmen zirvede yaşanan gelişmeleri ve ortaya çıkabilecek sonuçları dikkatle takip ettiklerini belirterek, katılımcılarla temasların sürdüğünü ifade etti. - LİMASOL