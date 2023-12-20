Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Refik Anadol\'un "Rumi Dreams" projesine ev sahipliği yapıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Refik Anadol'un projesi "Rumi Dreams" düzenlenen açılış programıyla Gazi şehirlilerin ziyaretine açıldı.

Dünyanın her yerinde pek çok insana ufuk açıcı öğretileriyle dokunan Hz. Mevlana'nın vefatının 750'nci yıldönümü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücülüğünde Refik Anadol ve ekibinin yapay zekayla yorumlarıyla oluşan sergi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde 20 Aralık 2023- 31 Ocak 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyecek.

Düzenlenen açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Kültür A.Ş. Genel Müdürü Osman Demirtaş ve öğrenciler katıldı. Protokol konuşmaları sonrası kurdele kesilerek sergi Gaziantep'te ilk ziyaretçilerini ağırladı.

19 farklı dilde mesnevi nüshaları ve 180 binden fazla eser değerlendirildi

Rumi Dreams, Hz. Mevlana'nın yaşamı ve evreni yorumladığı çok katmanlı felsefi merceğinden ilham alarak Mevlana Arşivleri'nden oluşan geniş bir veri kümesini canlandıran yapay zeka tabanlı bir ışık ve hareket gösterisi olarak sunuluyor. 19 farklı dilde Mesnevi nüshaları, 180 binden fazla tekke resimleri, eski kitap sayfaları, belgeler ile tasavvuf müziği ve icra kayıtlarını işleyen Anadol ve ekibi Mevlana'nın dünya görüşünün simgesi olan disiplinler arası veri setini makine öğrenme algoritmalarıyla işliyor.

Çalışma ziyaretçilerin gönüllerine dokunacak

Çalışma metin, ses, görüntüler ve Rumi Rüyaları olarak 4 bölümden oluşuyor. Çok boyutlu, dinamik bir performans oluşturan Rumi Dreams, ışık, bilgi ve hareketin anlamları arasındaki yakınlaşmanın büyüleyici sanatsal bir ifadesi olarak ortaya çıkarken ziyaretçileri "Dünyayı aydınlatan ışığını" bulmaya teşvik ediyor.

"Mesnevi'yi, anlayarak, aklı selim bir şekilde verdiği mesajları düşünerek okuyacağız"

Açılış töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında kültürün insanın kimliği olduğunu aktararak şunları söyledi: "Kültür, yuvarlanan bu dünyada sağlam ve dik durmaktır. Bu şehir, bütün medeniyetlerin harmanlandığı çok özel bir şehirdir. Çocuklarımızı yarınlara iyi insan, adaletli iyi bir yönetici olarak yetiştirmek gerekiyor. Mesnevi'yi, anlayarak, aklı selim bir şekilde verdiği mesajları düşünerek okuyacağız. Hocalarımıza çok iş düşüyor bu konuda. Hocalık peygamberlik mesleğidir. Üstünlüğün takva olduğu, takvanın da iyi insan olmanın olduğu medeniyet kodlarımızı iyi anlamamız ve uygulamamız gerekiyor. Okuduğumuzda, düşündüğümüzde insani değerlerle kuşanacağız. Eğer uygulamış olsak, bu dünya bunu başarmış olsa bugün Gazze'de bu yaşananlar gerçekleşmez, çocuklar ölmezdi."

"Kalp gözü ile anlayarak, empati kurarak dinlemek gerek"

Hz Mevlana'nın en önemli cümlesinin "Dinle" olduğunu aktaran Başkan Fatma Şahin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Kalp gözü ile anlayarak, empati kurarak dinlemek gerek. Bizler geldik gidiyoruz. Yarının gençleri burada olacak. Daha adaletli yöneticiler olmaları için çok iyi yetiştirilmesi gerekiyor. Yaşatanlar ve öldürenler dünyasında Hz. Mevlana yaşatanları, iyiler ve kötüler dünyasında Hz. Mevlana iyileri temsil ediyor. Bu şehri çocukları iyilerin çocukları olacak. Bu şehrin gençleri yaşatanların şehri olacak. Burası Küçük Buhara ve gençleri iyi yetiştirmek bizim en büyük görevlerimizden birisi. Gönül çok önemli. Aklı selim, kalbi selim ve zevki selim. Bunun sonunda mutlu bir şehir, mutlu çocuklar, mutlu gençler oluşacak. Bütün dünya için 'Yurtta barış dünyada barış' amacıyla barış kalpte başlar diyerek iyi bir insan, adaletli yönetici, çocukların öldürülmediği bir dünyada katkısı olan bir insan olmak için buradayız."

"Manevi mimarlarımızdan biridir Mevlana"

Programda konuşan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz çok şanslı bir milletiz. İnsanlığa yön veren, insanlığın insan olma amacına hizmet eden bir milletiz. Her zaman garibin, ezilmişlerin yanında olduk. Burada andığımız Mevlana'yı okudukça daha çok okumak istiyor insan. Manevi mimarlarımızdan biridir Mevlana" diye konuştu.

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise 21'inci yüzyılın teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ilerlediği ortamda gönül penceresinde bir kuraklık oluşturduğunu söyleyerek, "Mevlana Hazretleri'nin coğrafyaları, kıtaları aşan engin anlayışı, İslam Medeniyeti'ni yansıtan, sevgi, rahmet, birleştirici rolünü anlatan bu yaklaşımı çok kıymetli. Bu rol modeli yeni çağın insanına anlatmak, tanıtmak son derece önemli. Bu çalışmanın Gaziantep'te yer verilmesi çok önemli" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Kültür A.Ş. Genel Müdürü Osman Demirtaş ise Rumi Dreams hakkında bilgi vererek çalışmanın oluşum serüveni hakkında bilgi verdi. - GAZİANTEP