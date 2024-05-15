Rus Barış Gücü, Karabağ'dan çekiliyor - Son Dakika
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Yerel

Rus Barış Gücü, Karabağ'dan çekiliyor

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı ilindeki havalimanında bulunan Rus Barış Gücü'ne ait üstte birliğin misyonunun tamamlanması nedeniyle tören gerçekleştirildi. Azerbaycan ve Rusya liderlerinin ortak talimatıyla barış gücünün bölgeden çıkarılmasına karar verildi. Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çıkarılma süreci yakın zamanda tamamlanacak.

15.05.2024 15:31
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Karabağ'daki görevini tamamlayan Rus Barışı Gücü misyonu Karabağ'dan çekiliyor.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı ilindeki havalimanında bulunan Rus Barış Gücü'ne ait üstte birliğin misyonunun tamamlanması nedeniyle tören gerçekleştirildi. Törene Azerbaycan Savunma Bakan Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Birinci Yardımcısı Yevgeny Nikiforov'un yanı sıra üst düzey askeri yetkililer, Azerbaycan ve Rus askerleri katıldı. Törendeki konuşmasında Azerbaycan ile Rusya arasında varılan anlaşma uyarınca faaliyetlerin son bulmasıyla ülke topraklarından çekilen barışı koruma birliğinin tüm mensuplarına şükranlarını sunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Rus Barış Gücü'ne yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, gelecekteki hizmetlerinde başarılar diledi. Konuşmaların ardından Azerbaycan ve Rusya Savunma Bakanlarının emriyle ödüllendirilen askeri personele madalyaları takdim edildi.

"Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çıkarılma süreci yakın zamanda tamamlanacak"

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiriye göre Karabağ'a geçici olarak Rus Barış Gücü'nün yerleştirildiğini hatırlatan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, "Eylül 2023'te gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonucunda Karabağ'da bulunan Ermeni güçlerin kalıntıları bölgeyi tamamen terk etti. Bunun sonucunda Rus Barış Gücü'nün görevinin tamamlandığını kabul edebiliriz. Azerbaycan ve Rusya liderlerinin ortak talimatıyla barış gücünün bölgeden çıkarılmasına karar verildi. Talimatın ardından barış gücünün bölgeden çıkarılması için Savunma Bakanlığı tarafından gerekli teknik ve lojistik destekler sağlanmıştır. Halihazırda bu süreç devam etmektedir ve yakın zamanda tam olarak çıkarılması planlanıyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü deklarasyona dayanarak Rus Barış Güçü, Karabağ'da konuşlandırılmıştı. Belgeye göre Rus Barış Gücü, 2025 yılına kadar bölgede kalabilecekti. Rus Barış Gücü, 17 Nisan 2024'den itibaren Karabağ'dan çekilmeye başladı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rus Barış Gücü, Karabağ'dan çekiliyor - Son Dakika

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