Rus kanalları, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson bölgesinde yayın hayatına başladı. Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus televizyon kanallarının bölgede ücretsiz şekilde yayın yapabilmesi için 7 televizyon kulesinin yeniden yapılandırıldığı aktarıldı. Herson bölgesindeki Rusya destekli yönetimin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov ise, bölgenin "yıl sonundan önce" Rusya'ya katılabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Herson, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Rus televizyon kanalları Ukrayna'da yayında - Son Dakika

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