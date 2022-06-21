Rus televizyon kanalları Ukrayna'da yayında - Son Dakika
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Rus televizyon kanalları Ukrayna'da yayında

21.06.2022 11:13
Rus televizyon kanalları Ukrayna'da yayında

Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Rus televizyon kanalları yayın yapmaya başladı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Rus televizyon kanalları yayın yapmaya başladı.

Rus kanalları, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson bölgesinde yayın hayatına başladı. Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus televizyon kanallarının bölgede ücretsiz şekilde yayın yapabilmesi için 7 televizyon kulesinin yeniden yapılandırıldığı aktarıldı. Herson bölgesindeki Rusya destekli yönetimin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov ise, bölgenin "yıl sonundan önce" Rusya'ya katılabileceğini söyledi.

Herson'da daha önce Rus pasaportu dağıtılmaya başlanmıştı. - HERSON

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ukrayna, Herson, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rus televizyon kanalları Ukrayna'da yayında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus televizyon kanalları Ukrayna'da yayında - Son Dakika
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