Rusya'dan Ukrayna'ya 40 Füze Saldırısı - Son Dakika
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Yerel

Rusya'dan Ukrayna'ya 40 Füze Saldırısı

Zelenskiy, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik 40 füze fırlattığını açıkladı. Hava savunması başarılı.

15.01.2025 14:13
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik en az 40 füze fırlattığını söyledi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca geniş çaplı saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Kışın ortasındayız ve Rusların hedefi değişmedi. Enerji altyapımızı hedef aldılar. Hedefleri arasında halkımızın normal yaşamını sürdürmesini sağlayan gaz ve enerji tesisleri vardı" dedi.

Rusya'nın balistik füzeler de dahil olmak üzere Ukrayna topraklarına 40'tan fazla füze fırlattığını belirten Zelenskiy, "Füzelerden en az 30'u imha edildi. Ayrıca, gece boyunca Rusya'ya ait 70'ten fazla insansız hava aracı Ukrayna'yı hedef aldı. Hava savunma kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimler sayesinde enerji sistemimizin işlevselliğini korumayı başardık" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, " Washington'daki NATO Zirvesi'nde ve Ramstein formatı çerçevesinde ortaklar tarafından verilen sözler henüz tam olarak yerine getirilmedi" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya yardım eden herkese teşekkür eden getiren Zelenskiy, "Ancak bu sadece bizim ülkemizle ilgili değil. Şu anda Ukrayna'nın savunulması yoluyla Avrupa'nın ve demokratik dünyanın bir bütün olarak uzun vadede savaşları hatasız ve etkili bir şekilde durdurup durduramayacağını belirliyoruz" dedi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

"Hedefe ulaşıldı"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Ukrayna'ya yönelik saldırıların başarılı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ordumuz bu sabah Ukrayna askeri-endüstriyel kompleksinin işleyişini sağlayan kritik gaz ve enerji tesislerine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Hedefe ulaşıldı, tüm tesisler vuruldu" ifadesi kullanıldı. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rusya'dan Ukrayna'ya 40 Füze Saldırısı - Son Dakika

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