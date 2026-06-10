Rusya Günü resepsiyonunda Ankara'da iş birliği vurgusu - Son Dakika
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Rusya Günü resepsiyonunda Ankara'da iş birliği vurgusu

10.06.2026 21:13
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda, Türkiye ile enerji, ticaret, turizm gibi alanlarda iş birliğinin geliştiği belirtildi. Büyükelçi Versinin, iki ülke ilişkilerinin özel önem taşıdığını vurguladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Rusya Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Versinin, Türkiye ile ilişkilerin kendileri için özel önem taşıdığını belirterek enerji, ticaret, turizm, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğinin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Versinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Hulusi Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için hususi öneme sahiptir"

Program, Türkiye ve Rusya milli marşlarının okunmasıyla başladı. Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Versinin, Rusya Günü'nün Rus devlet geleneğinin, kültürel mirasının ve ülkenin geleceğine yönelik sorumlulukların sembolü olduğunu belirtti. Rusya'nın ekonomik, bilimsel ve teknolojik kapasitesini güçlendirerek ilerlemeyi sürdürdüğünü söyleyen Versinin, "Zorlu uluslararası şartlara rağmen memleketimiz büyük ölçekli projelerini gerçekleştirmeye, altyapısını geliştirmeye, sanayisini, bilimsel üretimini ve eğitim sistemini kuvvetlendirmeye devam etmektedir" dedi.

Uluslararası ilişkilerde egemen devletlerin eşitliği, uluslararası hukuka saygı ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi ilkelerine dayanan daha adil bir dünya düzenini savunduklarını kaydeden Versinin, Rusya'nın bu konudaki tutumunun değişmediğini vurguladı.

"Enerjiden turizme kadar geniş iş birliği"

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Versinin, "Türkiye Cumhuriyeti ile münasebetlerimiz bizim için hususi bir öneme sahiptir. Rusya ve Türkiye, karşılıklı etkileşimlerin zengin bir tarihiyle birbirlerine bağlı olan önemli partnerler olmalarının yanı sıra yoğun ekonomik bağlara sahip ve oldukça canlı insani temasların yaşandığı komşu ülkelerdir" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin enerji, ticaret, turizm, kültür, eğitim ve nitelikli insan kaynağı alanlarını kapsadığını belirten Versinin, düzenli siyasi diyaloğun sürdüğünü söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki iletişimin ikili ilişkilerde "benzersiz bir rol" üstlendiğini dile getiren Versinin, Türkiye'de kısa süredir bulunmasına rağmen iki ülke ilişkilerinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu gördüğünü ifade etti. Versinin, karşılıklı saygı, güven ve pragmatizmin Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini görevlerinin en önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini kaydetti.

"Türk-Rus ilişkilerindeki olumlu ivmenin güçlenmesi için çalışıyoruz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ise Türkiye ve Rusya'nın bulundukları coğrafyanın istikrarı ve geleceği açısından özel öneme sahip iki ülke olduğunu söyledi. Türkiye ile Rusya'nın köklü tarihlere, güçlü devlet geleneklerine ve önemli diplomatik birikimlere sahip olduğunu belirten Kulaklıkaya, "Yüzyıllara dayanan ilişkilerimiz zamanın ve şartların ötesinde karşılıklı saygı ve ortak çıkar anlayışı temelinde gelişmeye devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde iki ülke ilişkilerinin gelişimini sürdürdüğünü kaydeden Kulaklıkaya, "Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde önümüzdeki dönemde Türk-Rus ilişkilerindeki bu olumlu ivmenin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kulaklıkaya, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik çabalarda Rus tarafıyla yakın temas halinde olmaya devam edeceklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar ve refaha katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu üyelerinin verdiği konser davetlilerden ilgi gördü. Koro repertuvarında Türk müziğinden eserlere de yer verirken, İzmir Marşı'nı seslendirmesi davetliler tarafından alkış aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Türkiye, Ankara, Enerji, Kültür, Turizm, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rusya Günü resepsiyonunda Ankara'da iş birliği vurgusu - Son Dakika

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