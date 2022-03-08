Rusya-Ukrayna barışını sağlayabilecek ülke: Türkiye - Son Dakika

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya üçlü formatta görüşeceklerini değerlendirerek, Rusya ile Ukrayna arasında gerçek barışı sağlayabilecek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Ukrayna ve Rusya'nın artık birbirine güvenmediğini vurgulayan Rzayev, "Şu anda Rusya ile Ukrayna arasında gerçek barışı sağlayabilecek veya bu yönde adımlar atabilecek iki ülke var: Türkiye ve Azerbaycan. Türkiye hem savaş öncesi hem de savaş sırasında tarafları uzlaştırmaya çalışmıştır. Bu süreç bugün de devam etmektedir. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Dmitry Kuleba'nın Antalya'daki Diplomasi Forum'da bir araya geleceğini söylemesi tesadüf değil. Prensip olarak, bu çok önemli bir olaydır. Türkiye'nin ilk günden itibaren uyguladığı denge politikası hem Ukrayna hem de Rusya tarafından kabul edilebilir görünüyor. Çünkü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sempati besliyor. Onu, Avrupalı liderlere tercih ediyor. Durum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için de benzer. Erdoğan ile diyaloğu da sürdürüyor. Çünkü dünya liderlerinin çoğu, Ukrayna'ya askeri müdahale konusunda Putin'e sırtını döndü. Başka bir deyişle, Kremlin liderinin artık Erdoğan'dan başka alternatifi yok" diye konuştu.

"İki liderin İstanbul'da görüşmesi muhtemel"

Lavrov ve Kuleba'nın Antalya'daki Diplomasi Forum'a katılımının olumlu bir olay olsa da, bu toplantıda somut bir şey elde edileceğini düşünmediğini aktaran Rzayev, "Ancak bu toplantı, taraflar arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılacak olan görüşmelere ve cumhurbaşkanlığı düzeyindeki toplantıya önemli bir katkı sağlayabilir. Lavrov ve Kuleba, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forum'da bir araya gelecek, ancak ikili bir görüşme yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Lavrov ve Kuleba, Türkiye'nin arabuluculuğunda bir toplantıda bir araya gelebilirlerse bu, gelecek için önemli bir olay olacaktır. Türk tarafı da bunun için çalışıyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun günlerdir telefon diplomasisi yürütmesi bunu kanıtlıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna cumhurbaşkanlarıyla da İstanbul'da görüşmek istiyor. Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'daki görüşmesinin ardından iki ülke liderlerinin İstanbul'da görüşmesi mümkün" dedi. - İSTANBUL