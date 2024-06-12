Rusya'ya ait 4 savaş gemisi Küba'ya geldi - Son Dakika
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Yerel

Rusya'ya ait 4 savaş gemisi Küba'ya geldi

Rusya'ya ait aralarında nükleer denizaltının bulunduğu 4 savaş gemisi, Küba'nın başkenti Havana'ya ulaştı. Gemilerin rotaları yakından izlenirken, Küba tarafından yapılan açıklamada gemilerin nükleer silah taşımadığı belirtildi. Uzmanlar, bu ziyareti Rusya'nın ABD'ye karşı bir güç gösterisi olarak yorumladı. Gemilerin Küba'ya demirlemesi, Küba Füze Krizi'ni hatırlattı.

12.06.2024 18:10
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Rusya'ya ait aralarında nükleer denizaltının bulunduğu 4 savaş gemisi Küba'nın başkenti Havana'ya geldi.

Rus donanmasına ait Kazan adlı Yasen sınıfı nükleer güçle çalışan seyir füzesi denizaltısı, Amiral Gorshkov adlı firkateyn, Akademik Pashin adlı yakıt gemisi ve Nikolay Chiker adlı römorkör, Küba'nın başkenti Havana'ya geldi. Rusya'ya ait gemilerin 17 Haziran'a kadar Havana'da kalması bekleniyor.

Küba tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin Küba'ya dost ülkelerin donanma gemileri tarafından gerçekleştirilen standart bir uygulama olduğunu belirtilmiş ve gemilerin nükleer silah taşımadığı aktarılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, fırkateyn ve denizaltının Küba'ya seyir halindeyken Atlantik Okyanusu'nda füze tatbikatı gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

"ABD'ye doğrudan bir tehdit oluşturmadı"

Adı açıklanmayan bir ABD'li bir yetkili, basına yaptığı açıklamada, "Gemilerin rotalarını yakından izliyoruz. Hiçbir noktada gemiler ya da denizaltı ABD'ye doğrudan bir tehdit oluşturmadı" dedi.

"Güç gösterisi"

Uzmanlar, söz konusu ziyaretin "standart bir uygulamadan" daha fazlasını işaret ettiğini belirterek, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın ABD'ye yaptığı bir güç gösterisi olarak yorumladı.

Küba Füze Krizi akıllara geldi

Gemilerin Küba'ya demirlemesi Küba Füze Krizi'ni hatırlattı. ABD'nin Türkiye'ye füze konuşlandırmasına karşılık olarak 1962'de Sovyetler Birliği, Küba'ya balistik füze göndererek karşılık vermiş ve bu olay dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirmişti. - HAVANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rusya'ya ait 4 savaş gemisi Küba'ya geldi - Son Dakika

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