Rutte ve Trump Güvenlik Konularını Görüştü

NATO'dan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı basına kapalı görüşme ile ilgili açıklama geldi. NATO Sözcüsü Allison Hart, Rutte ve Trump'ın İran meselesi de dahil olmak üzere ittifakın ortak güvenliğiyle ilgili çeşitli konularda samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurarak, "Genel Sekreter Rutte, müttefiklerin daha güçlü ve daha adil bir ittifak oluşturmak için çaba göstermeye devam etmesinin önemini vurguladı" ifadelerini kullandı.

Trump ve Rutte Beyaz Saray'da görüşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti. Trump, görüşme sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi, ve tekrar ihtiyacımız olursa yine yanımızda olmayacak. Grönland'ı hatırlayın, o kocaman, kötü yönetilen buz kütlesini" ifadelerini kullanmıştı. - BRÜKSEL