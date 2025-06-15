Rüzgar Enerjisi Üretimi 590 Kat Arttı - Son Dakika
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Yerel

Rüzgar Enerjisi Üretimi 590 Kat Arttı

15.06.2025 13:55
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Türkiye'de rüzgardan elektrik üretimi 2001-2024 arasında 590 kat artarak 36.627 GWh'a ulaştı.

Rüzgardan elde edilen elektrik üretimi 2001'de 62 GWh iken 2024 sonunda 590 kat artarak 36 bin 627 GWh'a çıktı.

Türkiye'deki rüzgar santrallarının 2002 yılındaki toplam kurulu gücü 19 MW iken rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırıma dönüştürülmesi amacıyla politikalar ve uygulamalar geliştirildi. Kısa adı YEKDEM olan Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması ile yenilenebilir enerji tesislerinden üretilen elektrik enerjisi için alım garantisi getirildi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları ile de rekabetçi bir piyasa oluşturuldu. Ayrıca, yerli aksam üretimi de desteklendi.

Rüzgardan elde edilen elektrik üretimi 23 yılda 590 kat arttı

Yapılan tüm bu çalışmalar peyderpey meyvelerini verirken rüzgar kurulu gücü Mayıs 2025 itibarıyla 13 bin 391 MW'a ulaştı. 2001 yılında rüzgar enerjisinden sadece 62 GWh'lık elektrik üretilirken bu kapasite, 2024 sonunda 590 kat artarak 36 bin 627 GWh olarak gerçekleşti.

Akılcı politika setleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Rüzgar Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak "Bir yandan yürüttüğümüz akılcı politika setleriyle rüzgar kurulu gücünü katbekat arttırırken diğer taraftan 20 bin kişinin istihdam edildiği yeni bir ekosistem oluşturduk. 2024 yılında toplam elektrik üretimimizin yüzde 10,5'i RES'lerden karşıladık" dedi.

Yüzde 65 yerlilik

Türkiye'de aktif olarak yaklaşık 4 bin rüzgar türbini bulunduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, "Rüzgar enerjisinde kapasite artışıyla eş zamanlı olarak sanayimizi de geliştirdik. Rüzgar türbinlerinin kule, rotor kanatları, jeneratörleri başta olmak üzere birçok aksamı yerli imkanlar dahilinde üretilebilir hale geldik ve hatta büyük bir kısmını da ihraç etmeye başladık. Her biri yaklaşık 8 bin adet parçadan oluşan ve yaklaşık yüzde 65 yerlilikle üretilen rüzgar türbinleri enerji arzımıza büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

Deniz üstü rüzgar hedefi

Bakanlığın 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planına göre, 2028 yılı itibarıyla Türkiye'nin rüzgar kurulu gücünün 19 bin 300 MW olması hedefleniyor. Ayrıca, 2035 yılına kadar deniz üstü rüzgar kapasitesinin de 5 GW seviyesine çıkarılması planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rüzgar Enerjisi Üretimi 590 Kat Arttı - Son Dakika

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