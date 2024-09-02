Saadet Partisi'nden USS Wasp'a Protesto: 'Körfezimizde Olmasını Kınıyoruz' - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden USS Wasp'a Protesto: 'Körfezimizde Olmasını Kınıyoruz'

Saadet Partisi\'nden USS Wasp\'a Protesto: \'Körfezimizde Olmasını Kınıyoruz\'

İzmir'de Saadet Partisi üyeleri, ABD'nin USS Wasp savaş gemisinin limana demirlemesini protesto etti. İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, hükümete seslenerek Amerikan savaş gemisinin İzmir körfezinden derhal kovulmasını istedi. Protestoda 'Yankee go home!' ve 'Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail' sloganları atıldı, katılanlar limanda yankılanan pankartlar açtı.

02.09.2024 23:34
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(İZMİR) - Saadet Partililer, ABD'nin USS Wasp adlı gemisinin, İzmir Limanı'na demir atmasına tepki gösterdi. İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı'na seslenerek, "Amerikan savaş gemisinin İzmir körfezimizde olmasını şiddetle kınıyor, hükümetimizin acilen gereğini yapıp katilleri körfezden bir an evvel kovmasını istiyoruz" dedi.

İzmir'de Saadet Partililer, ABD'nin İsrail'i korumak üzere bölgeye gönderdiği gemilerden biri olan USS Wasp adlı amfibi hücum gemisinin İzmir Limanı'na demirlemesini protesto etti. Liman girişinde toplanan Saadet Partililer "Ülkemizin limanları katillerin ikmal ve lojistik noktası olamaz" yazılı pankart açarak "Yankee go home!, Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran tarafından okunan basın açıklaması metninde şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bebek katili İsrail'i korumak için İzmir limanına demirleyen Amerikan savaş gemisini protesto etmek için bir araya geldik. İslam ülkelerinin hiçbir işe yaramayan sadece toplumun gazını almak için yapılan komik kınama mesajları katil Amerika ve İsrail'i her geçen gün daha da şımartmaktadır. Bu şımarıklığın bir örneğini de bugün İzmir körfezinde hep birlikte yaşıyoruz. İnsanlık ve şeref yoksunu bebek katili ve destekçileri islam ülkelerine ve Türkiye'ye şu mesajı veriyor; biz sizin kardeşlerinizin topraklarını bombalar kadın çocuk demeden öldürür kundaktaki bebeğe kadar katleder üstüne üstlük müslümanları katletmek için yola çıkardığımız gemimizi sizin limanlarınıza demirleriz siz de sadece seyredersiniz çünkü siz yeni dünya düzeninin köleleri bizler de efendisiyiz demek istiyorlar. Evet islam ülkelerinin liderlerinin bu büyük acziyeti, ağzından salya akıtan bu kuduz köpekleri her geçen gün daha da şımartıyor.

"Denizlerimizden kovup hadlerini bildirin"

Ancak bilinmelidir ki mutlaka gün gelecek bu zulümlere fiili olarak dur diyecek Çanakkale ve Malazgirt ruhunu taşıyan liderler iktidar ve söz sahibi olacaktır. İşte o zaman bebek katillerinin savaş gemisini bırakın İzmir körfezinden geçirmeyi akıllarının ucundan bile geçiremeyecekler. Mutlaka ama mutlaka mazlumlar tek vücut olup ayağa kalkacak ve zalimler diz çökecektir. Buradan AK Parti hükümetine Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz bebek katilinin muhafızlığını yapan Amerikan savaş gemisini ve içindeki kudurmuş köpekleri denizlerimizden kovup hadlerini bildirin biz de sizi avuçlarımız patlayıncaya kadar alkışlayalım. Bu vesile ile Amerikan savaş gemisinin İzmir körfezimizde olmasını şiddetle kınıyor hükümetimizin acilen gereğini yapıp katilleri İzmir körfezinden bir an evvel kovmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Saadet Partisi'nden USS Wasp'a Protesto: 'Körfezimizde Olmasını Kınıyoruz' - Son Dakika

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