Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı: Çiftçilere Yapılan Zam Onları Açlığa İtme Anlamına Gelir - Son Dakika
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Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı: Çiftçilere Yapılan Zam Onları Açlığa İtme Anlamına Gelir

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Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, çiftçi sayısının azalması ve çiftçilikten elde edilen kazançlardaki düşüşe dikkat çekerek, hükümetin çiftçilere yüzde 12 zam yapmasının çiftçileri açlığa, yoksulluğa ve çaresizliğe ittiğini belirtti. Akın, ayrıca Türkiye'nin Avrupa ülkelerine bağımlı hale geldiğini ve çiftçilerin desteklenmesinin ülkenin selameti için önemli olduğunu vurguladı.

17.07.2024 13:04
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(ELAZIĞ)- Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, "2008 ve 2020 yılları arasında çiftçi sayımız yüzde 48 azalmış. Çiftçilikten elde edilen kazançlarda ciddi bir düşüş yaşanmasına rağmen her şeye yüzde 100'ün üzerinde zam gelirken  hükümetin çiftçilere yüzde 12 zam yapması, 'ekme, üretme' mesajı veriyor. Her şeye yüzde yüz zam gelirken çiftçilere yüzde 12'lik zam yapmak, onları açlığa, yoksulluğa ve çaresizliğe itmek anlamına gelir" dedi.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Kovancılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Akın, çiftçilerin sorunlarına değinerek, "Buğdayımızı Ukrayna'dan, mercimeğimizi Kanada'dan, etimizi Sırbistan'dan sağdan, soldan ve birçok ürünü Avrupa ülkelerinden ithal etmek durumuna gelmişiz" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik refahı olmayan çiftçiden nasıl üretim beklenebilir?"

Abdullah Akın, şunları söyledi:

"Çiftçilerimizin üretmeye devam edebilmesi için bu işten para kazanmaları gerekiyor. Aynı zamanda ailelerinin de bu işi sürdürebilmesi, çiftçi nüfusumuzun azalmaması için devletin uygun koşullarda kazanç sağlamak devletin temel vazifesidir.  Ekonomik refahı olmayan çiftçiden nasıl üretim beklenebilir? Veriler ortada... 2008 ve 2020 yılları arasında çiftçi sayımız yüzde 48 azalmış. Bu bilgileri SGK verilerine göre söylüyorum. İlgilenenler bu rakamları inceleyebilirler. Çiftçilikten elde edilen kazançlarda ciddi bir düşüş yaşanmasına rağmen her şeye yüzde 100'ün üzerinde zam gelirken  hükümetin çiftçilere yüzde 12 zam yapması, 'ekme, üretme' mesajı veriyor. Her şeye yüzde yüz zam gelirken çiftçilere yüzde 12'lik zam yapmak, onları açlığa, yoksulluğa ve çaresizliğe itmek anlamına gelir. 90'lı yıllarda çiftçimiz, kilogram buğday alımında 5.5 kilogram gübre alabilirken, bugün bu oranlarla yarım kilogram gübre dahi alınamıyor. Niye? Siz bu gün 9 bin 250 lira rakam belirlemişsiniz. Hiç firesiz, tamamını hepsini verseniz bile, çiftçi bir kilo buğdayla en fazla 660 gram gübre alabilir. 90'lı yıllarda bir kg buğdayla 5.5 kilo gübre alabilirken, bugün bakıyorsunuz ancak 660 gram gübre alabiliyor.

"Avrupa ülkelerine bağımlı hale getirildik."

Buğdayımızı Ukrayna'dan, mercimeğimizi Kanada'dan, etimizi Sırbistan'dan sağdan, soldan ve birçok ürünü Avrupa ülkelerinden ithal etmek durumuna gelmişiz. 1960'lı yıllarda Rusya'ya kadar et ihraç ederken, şimdi ise et ithal etmek durumundayız. Bu nedenle hükümete, AK Parti'ye  şunu söylüyoruz; çiftçilerimizin paraları geciktirilmeden ödenmelidir. Ödeme miktarı enflasyon oranında artırılmalıdır. Çiftçilerimizin elindeki ürünlerin erken alınması, 40- 50 gün bekleterek bir an önce alınması şarttır. Çiftçimizin desteklenmesi ülkemizin selamete çıkması bakımından şarttır."

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı: Çiftçilere Yapılan Zam Onları Açlığa İtme Anlamına Gelir
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı: Çiftçilere Yapılan Zam Onları Açlığa İtme Anlamına Gelir - Son Dakika

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